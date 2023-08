Bản tin Hình sự: Danh tính gã xe ôm trói cô gái đáng tuổi con vào gốc cây để cưỡng hiếp

TPO - TIN NÓNG ngày 7/8: 100 người truy bắt nghi phạm truy sát hai hàng xóm; Phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng lõa thể ở trường đại học; Danh tính gã xe ôm trói cô gái đáng tuổi con vào gốc cây để cưỡng hiếp...

Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trương Minh Hiếu (61 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, do đêm muộn không còn xe khách nên cô gái 18 tuổi quê Vĩnh Long thuê Hiếu chở xe ôm để đi Bình Phước thăm bạn. Thấy vậy, Hiếu chở nạn nhân đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi đưa vào bãi đất trống, dùng vũ lực khống chế, sau đó dùng dây trói nạn nhân vào gốc cây để hiếp dâm.

100 người xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang truy tìm Lê Đình Thức (51 tuổi) nghi phạm đâm chết hàng xóm Quách Văn Bình (70 tuổi) và làm bị thương một người khác. Trước đó, Thức và ông Bình cùng một số hàng xóm xảy ra to tiếng về việc ai ném đá vào nhà Thức. Sau đó, Thức cầm dao đâm ông Bình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và làm một người khác bị thương. Gây án xong, Thức chạy vào rừng lẩn trốn.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh) đang điều tra vụ một thi thể nữ trong tình trạng lõa thể tại trường Đại học Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được phát hiện ở gần khu nhà hiệu bộ 20 tầng của trường đại học Hạ Long, hiện chưa rõ danh tính.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quán Karaoke ISIS ở số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa hồi tháng 8/2022 làm 3 cán bộ chiến sỹ công an hi sinh, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Duy Hùng (SN 1983, chủ quán karaoke) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Văn Tài (34 tuổi) và Đặng Thái Huân (36 tuổi, Bình Thuận) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trước đó, kiểm tra kho hàng và xưởng may do Huân làm giám đốc, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm bộ quần áo thể thao giả nhãn hiệu và nhiều máy móc với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” vào tháng 10 năm 2019 tại TP Phan Thiết dính dáng đến trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo “lụi”, Công an Bình Thuận cho biết, Thảo “lụi” có nhiều tiền án, mối quan hệ phức tạp, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra nên đã gây cản trở, khó khăn rất nhiều đến việc củng cố tài liệu, chứng cứ buộc tội các đối tượng liên quan trong vụ án.

Mâu thuẫn về việc giảm giá tiền hát với khách quen là H.Đ.V (28), Lê Ân (29 tuổi, nhân viên quán karaoke) bị người đi cùng V dùng dao chém 2 nhát vào tay. Sau đó, hai bên tiếp tục dùng lời nói thách thức nhau. Khi V đi lên cầu thang để vào phòng hát thì Ân lấy dao tại quầy lễ tân đi theo, cả hai giằng co, chạy đuổi nhau ra trước quán. Ân đâm V nhiều nhát vào lưng cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Ân để điều tra về hành vi giết người.