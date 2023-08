Bản tin Hình sự: Nữ giảng viên thiêu chết chồng vì công khai chuyện ngoại tình

TPO - TIN NÓNG ngày 9/8: Cháu trai ngỗ ngược vác gậy đuổi đánh ông bà nội; Bố bị truy tố vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người; Mâu thuẫn ở quán bida, thanh niên mang kiếm chém gần đứt cổ bạn thân; Nữ giảng viên thiêu chết chồng vì công khai chuyện ngoại tình...

Xảy ra mâu thuẫn về chuyện ly hôn, Lê Thị Ngọc Vân (41 tuổi, giảng viên đại học) mua xăng về phóng hỏa phòng ngủ rồi đóng cửa khiến chồng là anh Tuấn (43 tuổi) không thể chạy ra ngoài. Hàng xóm phá cửa phòng vợ chồng Vân nhưng bất thành. Sau đó, Vân mở cửa để mọi người vào chữa cháy, còn mình đi bộ xuống tầng dưới nhờ người chở đến công an phường trình báo nhà bị cháy. Người dân trong quá trình dập lửa đã phát hiện thi thể anh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Vân khai việc vợ chồng thường xuyên cãi vã do anh Tuấn có nhân tình, thậm chí từng công khai tin nhắn và nhiều lần thách thức. TAND Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Ngọc Vân (41 tuổi) án chung thân về tội Giết người.

Tại phiên sơ thẩm vụ án “bán đất giá rẻ 118 lô đất” tại Công ty Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ), TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục với phần xét hỏi 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo của doanh nghiệp. Trả lời xét hỏi, có 3 trong tổng số 5 bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ không thừa nhận cáo buộc truy tố. Đáng chú ý, bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà, cựu Trưởng Ban kiểm soát công ty đã tố bị điều tra viên dọa sẽ bắt con ruột và cháu ruột của bị cáo, nên tinh thần hoảng loạn, nên khai 'theo ý chí của điều tra viên.

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa khởi tố Vũ Ngọc Vinh (SN 1995) để điều tra tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, sau khi được đưa đi cai nghiện nhiều lần nhưng Vinh vẫn có biểu hiện loạn thần, ngáo đá nên ông bà nội của Vinh bàn việc tiếp tục đưa đi chữa trị, ngay lập tức Vinh vác gậy bằng kim loại đuổi đánh ông bà nội gây thương tích.

Viện KSND TPHCM đã nhận được kết luận điều tra bổ sung lần 3 của Cơ quan ANĐT Công an TPHCM chuyển sang, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Công ty Đại Á) và Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngày mai (10/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Lê Thanh Thản (73 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ) về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Lê Văn Thơm (SN 1966) vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trước đó, ông Thơm giao xe máy cho con là em L.N.H (SN 2007, học sinh lớp 10)điều khiển khi chưa đủ 16 tuổi, chưa được lái xe máy tham gia giao thông. Hậu quả, em H gây ra va chạm khiến em H.Đ.N. (SN 2007, học sinh lớp 10) tử vong.

Mâu thuẫn trong quá trình đánh bida, P.T.V (SN 1988) lấy dao đánh Võ Duy Phú (SN 1992) song được mọi người can ngăn kịp thời. Thấy đối thủ định dùng dao đánh mình, Phú cũng về nhà lấy một dao tự chế dài 80cm đi tìm V. Khi hai bên đụng độ, Phú dùng dao chém vào vùng cổ anh V. Do vết thương quá nặng (gần đứt cổ) nên V đã tử vong. Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ việc.