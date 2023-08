Bản tin Hình sự: Vị thẩm phán xộ khám vì định 'nắn' bản án theo số tiền lót tay

TPO - TIN NÓNG ngày 12/8: Tú bà ẩn mình dưới vỏ bọc sang chảnh; Người phụ nữ độc thân suýt mất lượng lớn vàng vì 'bẫy tình' trên mạng; Người đàn ông đâm 3 công an bị thương sau khi gây rối trong phòng tập gym; Vị thẩm phán xộ khám vì định 'nắn' bản án theo số tiền lót tay …

Tối 11/8, Nguyễn Trọng Thịnh (SN 1985, trú TP. HCM) gây rối tại một quán tập gym ở TP Bạc Liêu và bị cảnh sát đưa về Công an phường 1, TP Bạc Liêu. Tại đây, Thịnh có hành vi chống đối và bỏ chạy. Lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh (Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Bạc Liêu) đến liên hệ công tác đã hỗ trợ 2 cán bộ công an phường đuổi theo truy bắt và bị Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn đâm vào đầu, vai và ngực; hai cán bộ Công an phường 1 cũng bị đối tượng tấn công vào bàn tay.

Ngày 12/8, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn quận Thốt Nốt. Đêm 9/8, Trà Văn Tình (SN 1992, trú tại TP Cần Thơ) cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke V.P. Xuất phát từ mâu thuẫn về việc nhân viên phục vụ quán cho rằng bị khách đánh, nhóm của Tình xảy ra mâu thuẫn, xô xát với chủ quán là Hồ Minh Sơn (SN 1990, trú TP Cần Thơ) cùng một số người khác. Lúc này, Tình rút dao đâm 4 người bị thương nặng rồi cùng cả nhóm bỏ trốn.

Công an TP. HCM triệt phá đường dây mại dâm với sự tham gia của nữ tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, trú quận Gò Vấp) từng là tiếp viên hàng không cầm đầu. Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt với hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội với cuộc sống sang chảnh, du lịch ở nơi nổi tiếng… nhằm thu hút các “hot girl” vào đường dây mại dâm. “Má mì” này quản lý trên 30 cô gái bán dâm là tiếp viên hãng hàng không, hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá từ 1.000 - 3.000USD/lượt. Ngoài hưởng lợi từ các cô gái trong đường dây, Hạnh cũng trực tiếp bán dâm.

Thẩm phán Võ Đình Sớm - Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa bị bắt liên quan đến việc giải quyết vụ án tranh chấp đất đai ở khu vực đường Lê Văn Sỹ với diện tích hơn 3.585m2. Đây là diện tích đất tranh chấp mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị khởi kiện ra tòa. Nguyên đơn trong vụ kiện là ông P.A.T. (trú TP.Pleiku). Khám xét nơi làm việc tại Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, CQĐT thu giữ 500 triệu đồng là số tiền mà ông Sớm (người được phân công thụ lý, xét xử vụ án trên) đòi ông T. phải đưa để thắng kiện.

Ngày 12/8, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) thông tin, ngày 8/8, bà H.T.M (trú tỉnh Thanh Hóa) đến tiệm vàng trong thôn để bán vàng. Trong quá trình giao dịch, chủ tiệm vàng thấy bà M. có biểu hiện bất thường nên đã dò hỏi và biết người này bán lấy tiền gửi cho một nam giới quen biết trên Facebook. Do được tuyên truyền, cảnh báo nhiều về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân để xác minh, qua đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Ngày 12/8, CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thanh (SN 1973, quê Bình Dương) và Kiều Anh Huy (SN 1985, quê Nghệ An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 9/8, anh C. dừng xe ô tô tải trên đường N2 (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để giao hàng cho tiệm tạp hóa. Thanh thấy xe chắn trước cửa đã chửi bới và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Thanh cùng Huy và một số người dân dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C. dẫn đến nhập viện cấp cứu.