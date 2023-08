Người phụ nữ độc thân suýt mất lượng lớn vàng vì 'bẫy tình' trên mạng

TPO - Một người phụ nữ độc thân ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, đã mang lượng lớn vàng đi bán để lấy tiền 'đóng cọc' cho món quà sẽ nhận được do 'bạn trai' quen qua mạng gửi từ nước ngoài về. Rất may chủ tiệm vàng đã cảnh giác, báo công an và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo.

Ngày 12/8, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cho biết, ngày 8/8/2023, bà H.T.M ở thôn Đại Thắng, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã đến tiệm vàng Dụ Duyên ở thôn Trung Lập 1, xã Xuân Lập để bán vàng. Trong quá trình giao dịch, chủ tiệm vàng Dụ Duyên thấy bà M. có biểu hiện bất thường nên đã dò hỏi thì được biết bà M bán vàng để lấy tiền gửi cho một tài khoản của một người đàn ông mới quen biết trên mạng xã hội Facebook. Do được tuyên truyền, cảnh báo nhiều về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân để xác minh. Qua làm việc với bà M. được biết, bà H.T.M sống độc thân. Khoảng 1 tháng trước, thông qua mạng xã hội Facebook, bà M. có quen với một người đàn ông có nick Facebook “Miracle”. Người này thường xuyên nhắn tin qua lại với bà M. và cho biết hiện đang ở nước ngoài. Để tạo lòng tin cho bà M. người này cho biết sắp tới sẽ về Việt Nam và đã gửi nhiều kiện hàng về tặng cho bà M.; đồng thời gọi trực tiếp cho bà M. xem bên trong lô hàng có nhiều tiền đô la và đồ trang sức giá trị. Ngày 7/8/2023, có một phụ nữ tự xưng là cán bộ hải quan thông báo cho bà M. có một số kiện hàng gửi cho bà nhưng đang bị giữ ở hải quan và yêu cầu bà phải đóng tiền đặt cọc (khoảng 91 triệu đồng) thì mới được nhận kiện hàng. Sau khi nghe bà M. trình bày về nội dung trên, Công an xã Xuân Lập đã phối hợp xác minh làm rõ những thông tin mà bà M. cung cấp. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định tài khoản Facebook “Miracle” là tài khoản ảo, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho bà M. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, qua đó kịp thời ngăn chặn việc bà M. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên. Hoàng Lam