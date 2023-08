Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây bán dâm nghìn đô

TPO - TIN NÓNG ngày 18/8: Bắn chết người giành chỗ ngủ, lĩnh 20 năm tù; Ông Chu Ngọc Anh bỏ quên túi tiền 'cảm ơn' hơn 4,6 tỷ đồng; Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong; Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây bán dâm nghìn đô...

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, cựu tiếp viên hàng không) về tội “Môi giới mại dâm”. Hạnh chính là người cầm đầu đường dây bán dâm giá 3.000 USD/lượt. Theo điều tra, để lôi kéo các cô gái trẻ, đẹp, lười lao động tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành, Hạnh thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, đi du lịch tại những nơi nổi tiếng và mua sắm đồ hiệu đắt tiền.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.M.P (19 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Theo cáo trạng, thấy cháu B (sinh ngày 20/5/2023) là con riêng của người tình tên T.H.B.L (15 tuổi) khóc lớn khi mình và L đang cãi nhau, nên P bế cháu B để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, P dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B lắc qua lắc lại. Hậu quả, cháu b tử vong sau đó.

TAND tỉnh Thanh Hoá vừa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá và các công ty đơn vị liên quan, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá Phạm Thị Hằng 4 năm tù.

Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Trần Hoài Nam (SN 1990, Bình Phước) mức án 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn về việc tranh võng nằm ngủ nên Nam dùng súng bắn vào đầu ông N.T.S (SN 1963) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".Theo điều tra, bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty CP Việt Á) mang theo một balo màu xanh, trong đó có 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng) và một số khẩu trang, nước rửa tay đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ biếu ông Chu Ngọc Anh, số tiền này cựu Bộ trưởng bỏ quên hơn một tháng trời tại phòng làm việc.

Sáng 18/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa ông Nguyễn Đức An (nguyên đơn, 61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (bị đơn, 43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy). Tuy nhiên, một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà, thời gian mở lại phiên xử, HĐXX sẽ thông báo sau.