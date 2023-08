Bản tin Hình sự: 4 mẹ con chết bất thường, cảnh sát giám sát chặt người cha

TPO - TIN NÓNG ngày 23/8: Bức xúc việc phân công nhiệm vụ, nhân viên y tế ở Bạc Liêu uống thuốc tự tử; Bé gái 12 tuổi bị xâm hại khi đi lấy nước suối; Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh bất tỉnh trên đường về thăm bố; 4 mẹ con chết bất thường, cảnh sát giám sát chặt người cha...

Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang điều tra vụ việc người mẹ và 3 con gái được phát hiện tử vong dưới sàn nhà trong khi người cha là ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi) co giật, thoi thóp bên cạnh. Chiều nay, phía bệnh viện cho biết ông Hải đã tỉnh táo nhưng không nói chuyện. Cảnh sát đang giám sát chặt ông này.

Do bức xúc trước quyết định phân công nhiệm vụ mới của Trung tâm Y tế huyện Phước long (Bạc Liêu), bà T.T.Đ là nhân viên tại đây đã uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Trước đó, Huyện ủy, UBND huyện có nhận được đơn của bà Đ tố cáo lãnh đạo TTYT huyện có hành vi “cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo”. Đồng thời, trong thời gian nằm điều trị bà Đ liên tục thực hiện hành vi livestream, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

VKSND huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Vinh (SN 1984) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, khi đi nhà nghỉ với bạn gái, Vinh gặp chị B (tên nhân vật đã thay đổi) đi nhà nghỉ với một người đàn ông nên đã chụp ảnh nhà nghỉ và biển số xe của 2 người này lại. Sau đó, Vinh đi theo chị B về nhà và phát hiện chị này đã có chồng. Do đó, Vinh tìm gặp chị B và nói rằng, có người thuê theo dõi với số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, Vinh không muốn gia đình chị B bị tan vỡ hạnh phúc để dụ chị này đưa 12 triệu đồng thì sẽ xóa hình ảnh, video cảnh chị B đi nhà nghỉ với người khác.

Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã tạm giữ Nay Long (SN 1999) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, Long đe dọa, sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm khi cháu R.L.H.M (SN 2011) đi lấy nước ở suối. Được biết, Long từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 2014, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào năm 2021.

Đi xe máy về quê thăm bố ốm, anh N.D.S (SN 1992) bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên ô tô tải BKS 63C-081.61 chặn xe, dùng mũ cối, tay chân đánh gây thương tích tại khu vực trước cây xăng xã Hoằng Quỳ. Hiện Công an Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử ông Bùi Quốc Việt, cựu cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) cùng bốn bị cáo khác về tội "Buôn lậu". Theo cáo trạng. Ông Việt hùn vốn với một số người nhập khẩu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam để bán. Tuy nhiên do việc mua bán đường nhập khẩu bị thua lỗ, cả nhóm bàn bạc photo thêm bộ hồ sơ gốc thủ tục hải quan để nhập khẩu đường chính ngạch cùng với đường cát nhập lậu nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Với cách thức này, nhóm Việt đã hai lần thực hiện hành vi nhập lậu 180 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa trên 2 tỷ đồng.

TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ cát số 41, thuộc địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 17 tháng, các bị cáo đã khai thác cát, vượt trữ lượng gần 1,1 triệu m3 với giá trị khoáng sản hơn 95 tỷ đồng.