Bản tin Hình sự: Vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi, thầy giáo thừa nhận mải dùng điện thoại

TPO - TIN NÓNG ngày 24/8: Lời khai của thầy giáo trong vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi nhà trường; Lộ diện dàn công ty quân xanh trong tay Chủ tịch Công ty Việt Á; Một phó trưởng công an phường ở Bình Dương bị tước quân tịch; Ông Nguyễn Đức Chung cùng dàn cựu lãnh đạo công ty cây xanh sắp hầu tòa...

Liên quan vụ nam sinh lớp 9 đuối nước khi học bơi tại Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội), Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Trần Lâm Thắng (24 tuổi, giáo viên môn bơi lội) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại cơ quan công an, thầy giáo Thắng cho biết quy định của trường là mỗi tiết dạy bơi sẽ có một giáo viên phụ trách bộ môn và hai nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, vì quá tin tưởng bản thân, ông Thắng đã cho các học sinh học thực tế ở bể bơi dù không có nhân viên cứu hộ. Ông Thắng thừa nhận trách nhiệm của mình khi không tập trung quan sát học sinh, mà mải mê dùng điện thoại.

Ngày mai (25/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung liên đới, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc "can thiệp" việc trồng cây xanh để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ngoài Công ty Việt Á, bị can Phan Quốc Việt còn thành lập và quản lý 15 công ty khác cùng với cửa hàng Âu Lạc để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó, có 6 công ty quân xanh, làm nhiệm vụ cung cấp báo giá khi hợp thức hồ sơ đấu thầu các gói thầu mua bán test xét nghiệm và các sinh phẩm, vật tư y tế khác tại các tỉnh, thành phố.

Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ Bình Phước) khai do bé trai 2 tuổi con riêng của vợ hờ lôi đồ ra phá nên tức giận đánh đập và khi phát hiện bé nằm bất động, sữa tràn ra đường mũi. Dù được đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong. Theo kết quả kiểm tra từ cơ quan công an, Tuấn dương tính với ma túy, từng bị kết án 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tuấn để điều tra, làm rõ.

Đầu tư trang trại heo, nhưng làm ăn thất bại nên không có khả năng chi trả nợ nần. Trong cơn túng quẩn, ông Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Sau đó, ông Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet. Sau khi vợ và các con ngủ say, ông ta đã đầu độc cả nhà mình bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này cũng vào phòng ngủ hít khí độc, nhưng không chết trong khi vợ và 3 con gái ông Hải tử vong. Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Hải để điều tra hành vi "Giết người".

Do vi phạm quy định ngành trong quá trình công tác, đại úy Lường Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị xử lý kỷ luật, tước quân tịch. Theo tìm hiểu, trước đây vị cán bộ này từng bị một hộ kinh doanh bên quốc lộ 13 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) tố cáo vì cho rằng người này gọi giang hồ đến đe dọa, tạt chất bẩn vào cơ sở kinh doanh với lý do “không biết điều”.

Do cố tình hướng dẫn kê khai và thu tiền thuế xây dựng cơ bản không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước 400 triệu đồng, 2 cán bộ ở thành phố Lạng Sơn gồm Lương Thị Tuyết (SN 1983), công chức Đội địa chính - xây dựng thuộc UBND xã Mai Pha, TP Lạng Sơn và Lê Thị Bích (SN 1971), nguyên công chức Đội thuế xã phường 2, Chi cục thuế TP Lạng Sơn đã bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.