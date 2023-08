Lộ diện dàn công ty quân xanh trong tay Chủ tịch Công ty Việt Á

TPO - Theo kết luận điều tra, ngoài Công ty Việt Á, bị can Phan Quốc Việt còn thành lập và quản lý 15 công ty khác cùng với cửa hàng Âu Lạc để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó, có 6 công ty quân xanh, làm nhiệm vụ cung cấp báo giá khi hợp thức hồ sơ đấu thầu các gói thầu mua bán test xét nghiệm và các sinh phẩm, vật tư y tế khác tại các tỉnh, thành phố.

Điểm danh 6 công ty quân xanh

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngoài Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt còn thành lập và quản lý 15 công ty khác cùng với Cửa hàng Âu Lạc để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, Phan Quốc Việt sử dụng pháp nhân 6 công ty làm quân xanh và dùng tài khoản của Cửa hàng Âu Lạc để chuyển tiền hoa hồng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ sở y tế, các công ty gồm:

Công ty TNHH Khoa học An Việt đăng ký lần 1 ngày 28/1/2015, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 20/04/2017, trụ sở Phường 4, Quận 8, TP HCM. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng do bà Trần Huyền Phú An giữ chức vụ Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình... Thành viên góp vốn gồm: Phan Quốc Việt 67,5%, Đồng Sỹ Huy 22,5% và Công ty Việt Á 10%.

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, đăng ký lần đầu ngày 19/1/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/11/2018, trụ sở tại phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vốn điều lệ 10 tỷ đồng do ông Nguyễn Ái Hà Phan giữ chức vụ Giám đốc, đại diện theo pháp luật; ông Đỗ Hữu Nghị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ngành nghề kinh doanh, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, sửa chữa thiết bị, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy móc. Cổ đông góp vốn gồm: Đỗ Hữu Nghị 10%, Công ty Việt Á 69,15%, Bùi Minh Tâm 10%, Võ Anh Triết 7,5%, Nguyễn Thị Kim Sơn 1,47%, Lê Thị Hoa 0,99% và Nguyễn Thị Lan Phương 0.89%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á Y Dược 99, đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 26/11/2019, trụ sở Phường 4, Quận 11, TP HCM. Vốn điều lệ 100 tỷ đồng; Phan Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh, hoạt động của các phòng khám đa khoa chuyên khoa và nha khoa, bán lẻ thuốc dụng cụ y tế mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh... Cổ đông góp vốn gồm: Công ty Y tế Việt Á 80%, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển kinh doanh Việt Á 10% và Nguyễn Thị Bích Lan 10%.

Công ty TNHH Khoa học Việt Á, đăng ký lần đầu ngày 15/10/2010, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 30/10/2020, trụ sở tại Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Vốn điều lệ 10 tỷ đồng do ông Vũ Đình Hiệp giữ chức vụ Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh, bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông... Thành viên góp vốn gồm: Công ty Việt Á 10%, Đồng Sỹ Huy 21,375%, Võ Anh Triết 4,5% và Phan Quốc Việt 64,125%.

Công ty TNHH Y tế Âu Lạc đăng ký lần đầu ngày 6/9/2017, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 19/1/202, trụ sở tại, Phường 14, Quận 10, TP HCM. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng do ông Vũ Đình Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh, hoạt động của các phòng khám đa khoa chuyên khoa và nha khoa, sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất hóa chất khác chưa được phân vào đâu... Thành viên góp vốn gồm: Công ty Việt Á 10%, Đồng Sỹ Huy 21,375%, Võ Anh Triết 4,5% và Phan Quốc Việt 64,125%.

Công ty Cổ phần Y tế Việt Á, đăng ký lần đầu ngày 26/11/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/3/2018, trụ sở tại Phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Phan Quốc Việt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, hoạt động của các phòng khám đa khoa chuyên khoa và nha khoa, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác... Cổ động góp vốn gồm: Công ty Việt Á 10%; Đồng Sỹ Huy 21,375%; Võ Anh Triết 4,5% và Phan Quốc Việt 64,125%.

Thủ đoạn hợp thức hồ sơ đấu thầu

Vẫn theo kết luận điều tra, quá trình Cty Việt Á sản xuất và tiêu thụ test xét nghiệm, Phan Quốc Việt trực tiếp hoặc chỉ đạo 7 nhân viên phụ trách vùng của công ty liên hệ làm việc và thỏa thuận, thống nhất với lãnh đạo, cán bộ các công ty trung gian (Cty Việt Á bán hàng cho các đơn vị, cơ sở y tế qua công ty trung gian) hoặc lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế để Việt Á giao test xét nghiệm và các thiết bị, vật tư y tế khác cho đơn vị sử dụng trước, rồi thông đồng hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng và thanh quyết toán.

Để hợp thức hồ sơ đấu thầu, các đối tượng sẽ sử dụng nhóm “quân xanh” trong hệ thống Cty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, chỉ đạo, điều hành gồm (Cty An Việt, Cty Khoa học Việt Á, Cty Cổ phần Thừa Thiên – Huế…); trong đó, Cty Việt Á hoặc Cty trung gian báo giá thấp nhất để lãnh đạo cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế sử dụng đưa vào hồ sơ dự toán, hồ sơ đấu thầu.

Theo lời khai của Phan Quốc Việt và đồng phạm, sau khi các đơn vị, cơ sở y tế thanh toán tiền theo hợp đồng, Việt chỉ đạo nhân viên chi % ngoài hợp đồng cho công ty trung gian, cơ sở y tế bằng hình thức chuyển tiền từ tài khoản Cửa hàng Âu Lạc (do Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Cty Việt Á, cùng là em vợ Phan Quốc Việt quản lý) đến tài khoản của 7 nhân viên phụ trách vùng để các đối tượng này chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho lãnh đạo, cán bộ các cơ sở y tế, đơn vị.

"Hành trình" từ công ty có vốn điều lệ 5 tỷ lên 1.000 tỷ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), được cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 28/2/2007, trụ sở tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Vào năm 2009, Công ty Việt Á đã thực hiện thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 3, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 5 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập bao gồm 3 cá nhân, trong đó, Phan Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Vào năm 2013, Công ty Việt Á đã thực hiện thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 4, mở rộng hoạt động kinh doanh với 71 ngành nghề và nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. Tiếp đó, năm 2015, Công ty Việt Á tiếp tục thực hiện thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 5, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Năm 2017, công ty tiếp tục thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 6, nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Lúc này Công ty Việt Á có tổng cộng 4 cổ đông, gồm: Phan Quốc Việt sở hữu 47,25%, ông Đồng Sỹ Huy 23,75%, bà Hồ Thị Thanh Thủy 24% và ông Võ Anh Triết sở hữu 5% vốn điều lệ. Công ty Việt Á hoạt động trong các ngành nghề như bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác, sản xuất máy thông dụng khác, sản xuất hóa chất cơ bản. Ông Phan Quốc Việt vừa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Các vị trí Phó Tổng Giám đốc được giao cho ông Đồng Sỹ Huy, ông Vũ Đình Hiệp và bà Hồ Thị Thanh Thủy.