Vì sao cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bị đề nghị thay đổi tội danh?

TPO - Luật sư cho rằng, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã can thiệp vào hoạt động của cơ quan, tổ chức. Chính vì thế, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi tội danh từ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” sang “Nhận hối lộ” với bị can này là đúng diễn biến vụ án.