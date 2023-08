Vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hoà: Tạm giữ người chồng

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, là chồng và cha của 4 mẹ con bị chết bất thường trong nhà) để điều tra hành vi "Giết người".

Trưa 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải để điều tra hành vi “Giết người”. Ông Hải bị điều tra vì sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi họ đang ngủ.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Hải cho biết gia đình đầu tư trang trại heo, nhưng làm ăn thất bại nên không có khả năng chi trả nợ nần. Trong cơn túng quẩn, ông Hải đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Sau đó, ông Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet. Đêm 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông ta đã đầu độc cả nhà mình bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này cũng vào phòng ngủ hít khí độc, nhưng không chết.

Trước đó, vào sáng 23/8, người dân phát hiện vợ và 3 con gái ông Hải nằm bất động trong nhà. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra đã xác định bà N.H.N.D (SN 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (SN 2002), H.N.K.G.M (SN 2009) và H.N.T. (SN 2013) đã tử vong. Trong khi đó, ông Hải đang nằm thoi thóp và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Sau khi chữa trị, ông Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO. Vì thế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".