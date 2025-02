Bản tin Hình sự: Nam tài xế ô tô bị người mặc áo bảo vệ đánh tới tấp

TPO - TIN NÓNG ngày 8/2: Khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; Bắt 50 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà; Đâm chết người vì mâu thuẫn trong quán cà phê ở TPHCM...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Minh Thành và bà Phan Thị Xuân Thu, đều là Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận và ông Lê Trung Khánh - Phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, thuộc sở này. Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, 3 cán bộ trên có liên quan trong vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và một số tội danh khác, xảy ra tại Công ty Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra.

Mạng xã hội chia sẻ hai đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm cầm mã tấu, phá khóa cổng và đột nhập vào nhà dân lấy đi hai chiếc xe máy. Đoạn clip thu hút sự quan tâm của người dùng mạng, các bình luận đều bày tỏ sự lo lắng nếu gia chủ phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường khi tên trộm đang cầm dao. Theo tìm hiểu của phóng viên, hai đoạn clip trên được camera an ninh tại hai nhà dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An (Bình Dương) ghi lại vào lúc rạng cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện trộm đột nhập, hai gia đình liên quan đã trình báo công an.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc. Trước đó, Khoảng 15 giờ ngày 1/2 (mùng 4 Âm lịch), Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào địa điểm trên, phát hiện bắt giữ 50 đối tượng đang tham gia cá cược đá gà, thu giữ 6 con gà và 130 triệu đồng tiền mặt, cùng một số tang vật các đối tượng sử dụng đánh bạc.

Khoảng 10h30 ngày 4/2, Nguyễn Hoài Sơn (23 tuổi, ngụ quận 8) ngồi một mình trong quán cà phê trên đường Cao Lỗ, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Chiều cùng ngày, anh P. (19 tuổi, ngụ quận 8) đến bàn của Sơn hỏi mượn điếu cày của quán. Lúc này, Sơn nói “lấy đi”. Thấy anh P. lấy điếu cày nhưng không rời đi nên Sơn hỏi thăm. Sau đó, anh P. trả lời “Tôi đứng đây mắc mớ gì phiền đến anh” rồi đi lên lầu. Bực tức, Sơn cầm dao lên lầu và đâm anh P. rồi rời quán cà phê.

Nghi ngờ bị thua bạc hơn 300 triệu đồng là do L.V.D (SN 1992) ở xã Đại Hùng, TP Sầm Sơn và T.T.N (SN 1992) ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định đánh bạc bịp nên chiều 4/2, Phạm Văn Khánh, Hoàng Văn Tuyến, Đào Quốc Huy đã gọi Cao Văn Linh đến và tiếp tục hẹn L.V.D, T.T.N đánh bạc để xem 2 đối tượng này có đánh bạc bịp hay không. Quá trình đánh bạc, Cao Văn Linh nghi ngờ T.T.N đánh bạc bịp nên đã rút trong người ra khẩu súng côn quay để đe doạ. Sau khi lấy hơn 32 triệu đồng trên chiếu bạc, các đối tượng yêu cầu D. và N. phải trả lại 380 triệu đồng thắng trước đó.

Khoảng 18h ngày 8/12/2024, Giản Viết Hoàng (19 tuổi, trú xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) biết gia đình bà Lê Thị Sử (53 tuổi) ở gần nhà đi dự tiệc tân gia, nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Hoàng đi đến cửa sổ phía sau nhà bà Sử giật mở cửa sổ rồi đột nhập vào trong. Do quen biết với nhà bà Sử nên Hoàng đi thẳng đến phòng ngủ của vợ chồng bà lục lấy cắp 6 chiếc nhẫn, tổng khối lượng 10 chỉ vàng, trị giá hơn 80 triệu đồng. Hoàng mang 4 chiếc nhẫn vàng đến một cửa hàng vàng bạc bán được 57,4 triệu đồng và mua iPhone 15 Pro.

Khoảng 15h, anh H.C.T (ngụ Tân Phú) dừng xe trên đường số 7 phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM để chờ khách hàng mua bán bất động sản. Lúc này một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ quần áo bảo vệ ra la lối, chửi bới không cho anh T. đậu xe. Anh T. có nói với người này là, khu vực trên không có biển cấm đậu xe, anh T. chỉ dừng giây lát rồi đi ngay. Tuy nhiên người đàn ông này không nghe giải thích mà luồn tay qua cửa kính, đánh liên tiếp vào mặt anh T. sau đó buông lời hăm dọa.