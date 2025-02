Bản tin Hình sự: Tấn công CSGT vì xin xe vi phạm cho người nhà không được

TPO - TIN NÓNG ngày 7/2: Nhóm ‘quái xế’ mang hung khí lạng lách qua chốt 141; Hai thanh niên vướng lao lý vì chiếu phim lậu thu 400.000 USD quảng cáo; Dùng lựu đạn giả, đe dọa nổ chết cả nhà người yêu cũ...

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng (49 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi trốn thuế. Bùi Ngọc Dũng thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam (cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) tổng khối lượng trên 1 triệu tấn gỗ keo, với số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, bắt giữ 5 đối tượng Dương Xuân M., Đặng Tuấn H., Nguyễn Lê Thành L., Vũ Phạm Huyền L., Nguyễn Thành N. về hành vi gây rối trật tự công cộng. 5 đối tượng khác dưới 16 tuổi tạm thời bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Trước đó, đêm ngày 5/2, tổ công tác Y21A-141H Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phát hiện nhóm 10 nam, nữ đi 5 xe máy mang theo tuýp sắt và vỏ chai bia liên tục hò hét, lạng lách, đánh võng vượt qua chốt.

Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố đối với ông Dương Thanh Cường - Chủ tịch xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Cường đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong việc kiểm tra, xử lý các vụ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn, dẫn đến việc trong thời gian dài một số đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nhơn Phúc với số lượng hàng nghìn mét khối cát trị giá hàng trăm triệu đồng, gây tác động xấu đến môi trường và tạo dư luận bức xúc.

Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Đức Tiến (37 tuổi, ngụ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) để điều tra về tội "Đe dọa giết người". Tiến và chị N. ở xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh yêu nhau. Sau một thời gian chị N. quyết định chia tay. Ngày 28/1, Tiến mang theo quả lựu đạn đến nhà chị N. Do người phụ nữ không có ở nhà nên Tiến lấy quả lựu đạn đe dọa cha chị N., yêu cầu phải gọi điện thoại cho con gái về nhà gặp, nếu không sẽ cho quả lựu đạn nổ giết chết tất cả những người trong nhà. Lúc này trong gia đình chị N. có 7 người và vô cùng lo sợ.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh (cùng SN 1990, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Công và Tuấn Anh đã trao đổi, bàn bạc, thống nhất về việc tạo lập hệ thống website Fmovies nhằm trình chiếu miễn phí các phim do nước ngoài sản xuất để thu hút lượng người dùng trên toàn thế giới xem phim, chèn quảng cáo của các công ty quảng cáo nước ngoài. Từ tháng 8/2016 đến nay, tổng số tiền quảng cáo mà Công đã nhận được từ Công ty MGID là hơn 400.000 USD.

Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Quàng Văn Dẫn (SN 1986) và cấm đi khỏi nơi cư trú Quàng Văn Tinh (SN 1981, cùng trú tại bản Phượn, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khi biết người nhà vi phạm nồng độ cồn nhưng không xin bỏ qua được, Quàng Văn Dẫn và Quàng Văn Tinh đã có những lời lẽ xúc phạm và lao vào hành hung lực lượng chức năng. Chưa hết, Quàng Văn Dẫn đã đấm vào mặt một cán bộ CSGT, khiến đồng chí này bị thương.

Ngày 3/2, ông Trần Bình Thái, 53 tuổi, thường trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cùng vợ và 4 người khác tổ chức uống rượu, bia ở nhà tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Đến khoảng 20h40, Lê Thanh Tiến (41 tuổi, thường trú phường An Hội, TP Bến Tre) đến lấy trong người ra 2 khẩu súng đe dọa bắn Thái và một số người. Lúc này, Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, thường trú phường 4, TP Bến Tre) chạy đến cầm khẩu súng bắn vào người Tiến thì được can ngăn. Tiến rượt đuổi Giang chạy ra đường bắn 3 đến 4 phát súng, rồi cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.