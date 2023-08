Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn trên mạng, nam thanh niên bị hai cha con chém tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 26/8: Hai cha con bị điều tra chém chết người; Can thiệp việc trồng cây xanh, ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 2 – 3 năm tù; Ra đường lúc rạng sáng, cô gái bị hai tên cướp đạp ngã xe rồi lấy tài sản; Tạt sơn vào tiệm hớt tóc của vợ cũ vì bị từ chối hàn gắn tình cảm;...

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, Đạt (18 tuổi) và Huy (21 tuổi), có mâu thuẫn và lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Khi nghe bạn gái kể việc cãi nhau với bạn gái Huy, Đạt bực tức đòi gặp Huy "nói chuyện". Huy đồng ý, mang theo dao bấm đến nhà đối phương. Khi gặp nhau, Đạt vào nhà lấy hai con dao tự chế ra "nghênh chiến". Khi đó, Huỳnh Trí Thành (44 tuổi, cha của Đạt) đi từ trên lầu xuống phát hiện sự việc đã cùng con trai xô xát với Huy. Trong ẩu đả, Huy bị chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Hai cha con ông Thành bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự điều tra hành vi Giết người.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) mức án 2 – 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đó, Viện kiểm sát cáo buộc, từ những chỉ đạo mang tính áp đặt của ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc trồng cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 34,7 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Được biết, ông Chung hiện đang thụ án 12 năm tù trong ba vụ án.

Do cần tiền để ăn tiêu, Hà Đức Hiếu (SN 2004), Hà Đức Đạo (SN 2007), cùng trú tại Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006), Lê Minh Hạnh (SN 2007) cùng sống lang thang ở Hà Nội; Lại Thị Xa Xa (trú tại tỉnh Hà Nam) đã bàn bạc với nhau mang theo hung khí đi trên các tuyến đường vắng ở huyện Thanh Oai, chặn những người đi chợ đêm nhằm đe dọa cướp tài sản là tiền, điện thoại. Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bắt giữ 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Sau khi ly dị gần 5 năm, ông Nguyễn Sửu (39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) muốn quay lại sống chung nhưng chị N.T.D (33 tuổi, quê Kiên Giang) - chủ tiệm hớt tóc trên đường Lê Liễu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) không đồng ý. Bị từ chối, ông Sửu mang sơn đen tạt vào tiệm hớt tóc của chị D. Vụ việc đang được Công an phường Tân Quý điều tra, xử lý.

6 đối tượng đi trên 3 xe mô tô, mang hung khí (dạng kiếm Nhật) đến nhà anh T.T.T. (SN 1995, ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A) để giải quyết mâu thuẫn, xảy ra đánh nhau. Hậu quả, T. tử vong và 1 người khác bị thương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1993, trú tại thành phố Cần Thơ); Nguyễn Minh Quang (SN 1977), Bùi Vĩnh Châu (SN 1989), Nguyễn Xương Vinh (SN 1993), Nguyễn Văn Hóa (SN 1993), Dương Hoàng Liệt (SN 1990), đều trú tại huyện Châu Thành A.

Đại diện UBND phường Vĩnh Tân (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính cô gái tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền”. Trước đó, Q. trình báo bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản gồm đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt tại đoạn đường vắng, song sau khi điều tra công an xác định vết cắt ở cổ do chính nạn nhân gây ra.

Đang di chuyển trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lâm (Nghi Lộc, Nghệ An) chị N.T.M. (SN 1993, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc) bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt chạy xe máy áp sát từ phía sau rồi đạp ngã xuống đường. 2 đối tượng sau đó xuống đe dọa rồi cướp đi chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng của chị M. rồi phóng xe bỏ trốn. Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản này, gồm: Trương Văn Nguyễn (SN 2003) và Nguyễn Đình Thi (SN 1992, cùng trú tại xã Nghi Văn, Nghi Lộc.