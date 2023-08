Ra đường lúc rạng sáng, cô gái bị hai tên cướp đạp ngã xe rồi lấy tài sản

TPO - Đang đi trên đường, chị M. bị 2 hai đối tượng chạy xe máy ép vào lề rồi đạp ngã, rồi cướp đi chiếc điện thoại.

Ngày 26/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn huyện này, gồm: Trương Văn Nguyễn (SN 2003) và Nguyễn Đình Thi (SN 1992). Cả 2 cùng trú tại xã Nghi Văn, Nghi Lộc (Nghệ An).

Trước đó, vào rạng sáng 16/8, chị N.T.M. (SN 1993, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc) chạy xe máy đi có việc. Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lâm (Nghi Lộc), chị M. bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt chạy xe máy áp sát từ phía sau rồi đạp ngã xuống đường. 2 đối tượng sau đó xuống đe dọa rồi cướp đi chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng của chị M. rồi phóng xe bỏ trốn.

Sau một tuần áp dụng nhiều biện pháp, Công an huyện Nghi Lộc đã xác định được 2 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên là Trương Văn Nguyễn và Nguyễn Đình Thi nên tiến hành bắt giữ. Được biết, cả Nguyễn và Thi đều là những đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh khác nhau.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an cũng đã thu giữ chiếc điện thoại mà các đối tượng đã cướp giật được của nạn nhân cùng chiếc xe máy và nhiều tài liệu liên quan khác.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.