Đôi nam nữ vào đám tang lánh nạn vẫn bị nhóm cướp lao vào tấn công

TPO - Bị chặn đường, đôi nam nữ chạy xe máy vào một đám tang bên đường, song vẫn bị nhóm cướp lao vào tấn công. Vụ việc khiến một người bị thương.

Chiều 18/8, thông tin từ Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém người gây thương tích tại một đám tang trên địa bàn phường Tân Định.

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 22h đêm 6/8, nhóm này gồm: Trần Hữu Kỳ (SN 2004, quê An Giang), Lê Minh Tình (SN 2010, quê Bình Dương), Nguyễn Bùi Thanh Tú (SN 2002, quê Đồng Tháp), La Chí Hưng (SN 2002, quê An Giang), Trương Vũ Bảo (SN 2001, quê Cà Mau) và Lê Minh Tài (SN 2005, quê Bình Dương) cùng nhậu tại nhà của Tài ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Sau khi nhậu say, cả nhóm rủ nhau đi xin tiền người đi đường, Kỳ lấy dao tự chế có sẵn tại nhà Tài mang theo người. Cả nhóm đi xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi đến đoạn thuộc phường Tân Định (thị xã Bến Cát), nhóm gặp một đôi nam nữ đang chạy xe máy trên đường.

Lúc này, nhóm đối tượng yêu cầu dừng xe nhưng nạn nhân hoảng sợ tăng ga bỏ chạy rồi vào một đám tang bên đường cầu cứu.

Lúc này, nhóm đối tượng táo tợn xông vào đám tang đuổi đánh đôi nam nữ. Thời điểm này, ông Nguyễn Mạnh Linh (chủ nhà) đi ra phía trước thì bị Kỳ dùng dao chém vào tay thương tích, các đối tượng còn lại đập phá đồ đạc trong đám tang rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra, riêng Lê Minh Tình do chưa đủ 14 tuổi nên cho tại ngoại để điều tra.