Bản tin Hình sự: Công an thông tin nguyên nhân nam shipper bị tài xế xe Lexus đánh chấn động não

TPO - TIN NÓNG ngày 12/2: Công an thông tin kết quả giám định thương tích của shipper bị tài xế xe Lexus hành hung; 20 năm tù cho kẻ đột nhập vào nhà giết tình nhân ở Cà Mau; Truy tố cựu phó trụ trì chùa nhiều lần xâm hại trẻ chưa thành niên...

Nguyễn Thanh Trang (SN 1973, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và bà H.N.T phát sinh tình cảm. Tháng 10/2024, bà T. nhiều lần tránh mặt và cắt liên lạc, nên Trang nghi ngờ bà T. có mối quan hệ tình cảm với người khác. Sau đó, Trang mang theo 1 cây kéo và 1 bình xịt hơi cay tìm tới cửa hàng bà T, rồi cắt vách đột nhập vào nhà và lấy 1 con dao đến phòng ngủ của bà T. Nghe tiếng động, bà T. mở cửa phòng ra kiểm tra liền bị Trang xịt hơi cay vào mặt rồi dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Ngày 12/2, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Trang 20 năm tù về tội "Giết người".

Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Thái (47 tuổi, cựu Phó Trụ trì chùa Thành Hoa, ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng, Thái quen biết em Tr. (SN 2013), Đ. (SN 2008), em E. (SN 2005) và P. (SN 2006, anh ruột của Tr.), do các em này thường xuyên theo người thân đến chùa phụ giúp dọn dẹp và làm công quả. Lợi dụng các em đến chùa, nhân lúc vắng người Thái thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng giới và giao cấu tại phòng ngủ của Thái.

Gia đình Vừ Mí Giàng (SN 1990, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang) tổ chức tang lễ cho ông Vừ Sái Chơ (bố đẻ Giàng) tại nhà em trai Giàng là Vừ Mí Phứ (thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú). Trong quá trình làm đám tang, Giàng mâu thuẫn với hai người cùng thôn là Vừ Mí Thề (SN 1989) và Vừ Mí Pó (SN 1978). Xô xát xảy ra, Giàng đã dùng dao nhọn đâm gây thương tích cho anh Thề và anh Pó tử vong tại chỗ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Vừ Mí Giàng để điều tra về tội "Giết người".

Khoảng 12h30 ngày 10/2, khi anh Hưng (SN 1994, trú tại Tây Hồ Hà Nội, nam shipper) đang đỗ xe máy trước cửa số nhà 41B ngách 50/310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ thì Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô Lexus đi qua nên xảy ra va chạm nhẹ giữa 2 phương tiện (bánh xe ô tô trượt qua bánh xe máy). Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Tuấn dùng tay, chân và lấy mũ bảo hiểm (của anh Hưng) đánh. Kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định anh Hưng bị chấn động não tỷ lệ tổn hại thương tích là: 3%.

Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, trú tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại trang trại của gia đình anh N.V.N (thôn Lục Hải, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn) anh T.V.T (SN 1982) và một số thanh niên cùng thôn tổ chức ăn uống. Trong quá trình uống rượu, giữa anh T. và Hưng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát. Tại đây, Hưng đã dùng một chiếc kéo có sẵn tại trang trại tấn công vào vùng mặt, ngực, cổ và phía sau lưng anh T., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định, ông Nguyễn Đình Văn (SN 1986) Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty đã có hành vi khai thác ra ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép, với khối lượng khoáng sản lớn, khoảng hơn 200.000 m3 đất, ước tính trị giá khoáng sản khai thác hơn 6 tỷ đồng; gây thất thu nguồn thu ngân sách Nhà nước. Hành vi này vi phạm quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Văn về hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên.