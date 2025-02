Bản tin Hình sự: Chiêu thức của đường dây đánh bạc trực tuyến 800 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 10/2: Vụ CSGT xưng hô thiếu chuẩn mực với người vi phạm ở TPHCM: Tổ tuần tra báo cáo gì?; Vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang: 10 đối tượng liên quan đều thuộc diện quản lý; Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc 800 tỷ đồng...

Phòng CSGT Công an TPHCM đã yêu cầu tường trình và tạm đình chỉ công tác đối với chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT Tân Túc do có những lời nói, cử chỉ thiếu chuẩn mực đối với người vi phạm giao thông lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, chiến sĩ CSGT liên tục quát tháo, xưng hô "mày, tao”, hỏi cô gái có biết Tiếng Việt không và yêu cầu cắm chìa khóa vào xe. Trong khi đó, cô gái nói với chiến sĩ CSGT để gọi cho bạn hỏi mượn tiền. Tổ CSGT báo cáo, do người vi phạm không hợp tác mà dùng điện thoại ghi hình, gọi cho người khác, tạo tâm lý bức xúc cho cán bộ.

Công an tỉnh An Giang xác định, có 10 đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh cướp tài sản trước cổng chùa Kim Tiên, không phải 50 người như thông tin trước đó. Tất cả các đối tượng đều nằm trong diện quản lý của công an. Dựa trên tài liệu thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triển khai các biện pháp truy bắt. Sau 2 ngày truy xét, một số đối tượng đã bị bắt giữ, trong khi các đối tượng còn lại đang bị truy tìm và vận động ra đầu thú.

Trước và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản người đi đường. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thuận An đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp một đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, thu 2 xe mô tô biển số 68P1-584.81 và xe Jupiter biển số 81C1-209.72 là phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ cướp giật tài sản. Đối tượng này khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của người dân đi đường trên địa bàn TP Thuận An và TP Tân Uyên.

Công an TPHCM tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.D tố giác Giang Hồng Ngọc (SN 1986, ngụ quận 8) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 12/2023. Ngoài bà P.T.D, nhiều người khác cũng có đơn tố giác bà Ngọc giật hụi. Ngọc kêu gọi nhiều người tham gia các dây hụi trên mạng xã hội Facebook. Những người tham gia dây hụi đóng đầy đủ các kỳ, đến khi gần đến hạn “hốt” hụi thì Ngọc không thanh toán cho người chơi. Nhằm giật hụi, Ngọc liên tục viện nhiều lý do để trốn tránh không cho hụi viên hốt hụi. Cơ quan điều tra ước tính số tiền trong vụ việc lên đến khoảng 40 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục làm rõ, xử lý về hành vi đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, qua tin báo tố giác của người dân, 12h trưa 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Mỹ Tho đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn xã Trung An. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ số tiền hơn 30 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 4 xe môtô cùng các tang vật khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”… Ông Tiếp bị bắt tạm giam liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra vụ án “Nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng, do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng tài khoản Master, hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản tài khoản cấp 'thư ký', hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88.com và Bbmgr.com và chia nhỏ để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.