Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vi phạm khai thác đất

TPO - Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn về hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, xác minh nguồn tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên tại khu vực Bồ Lầy, thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (nay là tổ dân phố Phú Bòng, phường Phượng Sơn, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang) của Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định, Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn do ông Nguyễn Đình Văn (SN 1986) làm Giám đốc. Nguyễn Đình Văn chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty đã có hành vi khai thác ra ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép, với khối lượng khoáng sản lớn, khoảng hơn 200.000 m3 đất, ước tính trị giá khoáng sản khai thác hơn 6 tỷ đồng; gây thất thu nguồn thu ngân sách Nhà nước. Hành vi này vi phạm quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên.

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Đình Văn về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra.