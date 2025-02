Bản tin Hình sự: Xác minh nhóm đối tượng cầm hung khí vào tận giường chém người

TPO - TIN NÓNG ngày 11/2: Trong gần một tháng, người đàn bà chơi lô đề hơn 11 tỷ đồng; Bắt nghi phạm bắn chết người đàn ông ở Hà Tĩnh; Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'tích hợp điểm giấy phép lái xe'...

Trần Bảo Hiền (SN 1989, trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội những người có điều kiện kinh tế khá giả, đặc biệt là những người tham gia các hoạt động xã hội và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết, ông C. (SN 1969) về quê ở huyện Đức Thọ để trao quà từ thiện, Hiền đi xe máy từ thành phố Huế ra Hà Tĩnh. Đối tượng này đột nhập vào nhà ông C lấy trộm nhiều tài sản gồm điện thoại và tiền mặt. Tổng ước tính khoảng 490 triệu đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, ở huyện Thanh Oai) về tội “Đánh bạc”. Nhân thân cho thấy, Thủy không chồng, có 2 con và từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố 8 bị can khác cùng về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc”. Đáng chú ý, trong 27 ngày tính từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 1/2024, Thủy đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhóm đồng phạm tổng số tiền 11,3 tỷ đồng, thua hơn 4,4 tỷ đồng.

Chiều ngày 10/2, Trần Văn Huy (SN 1984, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đột nhập vào nhà riêng anh P. (trú phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) rồi dùng súng bắn trúng phần hông trái gia chủ. Sự việc được camera an ninh của các nhà dân xung quanh hiện trường ghi lại. Sau khi gây án, Huy đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Khoảng 22h cùng ngày, Huy bị cảnh sát bắt giữ khi chạy xe máy lẩn trốn trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) - cách hiện trường gây án hơn 50 km.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại cá nhân, tự xưng cán bộ công an để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu người dân đến trụ sở công an gần nhất để bổ sung, cập nhật dữ liệu giấy phép lái xe. Nếu người dân không thể sắp xếp thời gian, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ làm việc qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng, truy cập trang web giả mạo để đánh cắp thông tin.

Ông Hoàng Bá Huy - Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, liên quan đến hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ một số lãnh đạo xã Long Châu đánh bài ăn tiền, Huyện ủy Yên Phong đã yêu cầu Đảng ủy xã Long Châu báo cáo, giải trình, đồng thời chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. “Đây là những hình ảnh trên mạng xã hội nên cần xem xét có bị cắt ghép không. Khi có kết quả, cơ quan chức năng huyện Yên Phong sẽ thông tin”, ông Huy thông tin.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km21+800 QL1, địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, phát hiện xe ô tô tải, biển kiểm soát 29C-962.39 di chuyển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe ô tô chở 196 thùng carton bên trong chứa 3.967 túi xúc xích, tổng trọng lượng gần 2,7 tấn trên bao bì sản phẩm có chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 9/2, H.T.T (SN 2003, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang ngủ trong nhà thì một nhóm đối tượng mang theo hung khí bất ngờ ập vào nhà, đến giường ngủ tấn công T. Nạn nhân vùng dậy chạy ra khỏi giường, các đối tượng chặn đường và chém tiếp đến gục ngay trong buồng ngủ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Người nhà báo với Công an và đưa T. vào bệnh viện cấp cứu.