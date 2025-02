Bản tin Hình sự: Bộ Công an thông tin về tổ chức liên quan đến khủng bố

TPO - TIN NÓNG ngày 15/2: Bắt đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ; Kẻ dùng dao tấn công xe ôm công nghệ cướp tài sản là sinh viên; Cựu Chủ tịch Cty Vàng Phú Quý chỉ đạo che giấu hàng nghìn tỷ doanh thu nhằm trốn thuế...

Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn quan sát, Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam và trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai tối đa toàn bộ lực lượng, phương tiện để truy tìm và bắt giữ đối tượng. Đến 8h ngày 15/2, lực lượng công an đã phát hiện Khánh đang lẩn trốn trong rừng tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.

Đào Phước Pháp (20 tuổi, ngụ Bình Phước) là một sinh viên trường đại học trên địa bàn TPHCM. Do thiếu tiền nên Đào Phước Pháp bảo lưu kết quả. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 13/2, Pháp đặt xe ôm chở từ quận Tân Phú (TPHCM) đi đến TP. Thuận An (Bình Dương). Tài xế nhận chở Pháp là anh B.T.H. (SN 1984, ngụ TPHCM). Khi đi tới đoạn đường vắng thuộc phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An), Pháp dùng dao tấn công tài xế xe ôm rồi cướp xe máy và điện thoại.

Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Bắc Kạn phát hiện xe ô tô BKS 11C 023.52 di chuyển theo hướng Cao Bằng - Hà Nội do Nội Đức Duy (SN 2002, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) điều khiển chở theo nhiều thùng cát tông chứa các gói xúc xích. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng CSGT, Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện tài xế Nội Xuân Giáp (SN 1980, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) điều khiển xe ôtô BKS 11C 072.89 chở theo một số lượng lớn xúc xích. Qua kiểm đếm, 2 xe bán tải chở 3.486 gói xúc xích có khối lượng hơn 2,4 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu vàng và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Vàng Phú Quý cùng một số đơn vị liên quan. Đường dây buôn lậu 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, kết luận điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) đã thực hiện các giao dịch bán hàng mà không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu cùng thuế phải nộp, dẫn đến thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá. Các “đầu nậu” ma túy ở các tỉnh đối biên với Nghệ An móc nối với một số đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn cất giấu "hàng" gần các cột mốc, vị trí vắng vẻ ở khu vực giáp biên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Các đối tượng này từ Lào nhập cảnh qua Cửa Khẩu quốc tế Nậm Cắn rồi trực tiếp cùng số đối tượng trong nội địa nhận “hàng” và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông mặc áo đen có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng Long, gây hoang mang dư luận. Về việc này, Phòng CSGT Hà Nội khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không có cơ sở, vì hệ thống đèn tín hiệu giao thông do đơn vị đang vận hành là hệ thống khép kín, được bảo mật nghiêm ngặt. "Việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể được thực hiện thông qua máy tính tại Trung tâm điều khiển giao thông, không thể can thiệp bằng các thiết bị bên ngoài" - Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Đường dây do Trương Hồng Sang (SN 1968, trú TP. Long Xuyên) cầm đầu. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập 23 công ty, doanh nghiệp tại An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ, rồi móc nối với nhiều đối tượng để bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức đã và đang liên quan đến khủng bố, gồm: “Ủy ban cứu người vượt biển” có tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS do đối tượng Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, tuyên bố thành lập năm 1990, có trụ sở chính đặt tại 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, Mỹ; điện thoại: (703) 538-2190; fax: (703) 538-2191; địa chỉ hộp thư: P.O Box 2652, Merrifield, VA 22116, Mỹ; các kênh truyền thông: bpsos.org, machsongmedia.com, báo “Mạch sống”, các trang facebook “BPSOS - Vietnam Advocacy Project”, “Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam”... BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam.