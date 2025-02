Bản tin Hình sự: Bắt nghi phạm phá tủ kính cướp hơn 20 cây vàng

TPO - TIN NÓNG ngày 14/2: Kê biên 36 bất động sản của bà ‘trùm’ buôn lậu vàng; Khởi tố, tạm giam tài xế Lexus đánh nam shipper ở Hà Nội; Lời khai của Chủ tịch hội nông dân xã mang súng đột nhập vào nhà lãnh đạo tỉnh Bình Phước...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can, trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam. Đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản của bà, trong đó 21 bất động sản đứng tên bà Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bà Hóa, ở Quảng Trị), còn lại thuộc về 5 bị can khác.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Tuấn đánh anh Hưng (SN 1994, trú tại Tây Hồ Hà Nội, nam shipper) bằng chân, tay, mũ bảo hiểm gây thương tích. Kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định, anh Hưng bị chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%.

Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ Bình Phước) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh) vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ. Tuấn Anh đột nhập vào nhà ông N.T.H (là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và khống chế chị T. (người giúp việc) trong phòng vệ sinh, còng tay, bịt miệng, trói vào van nước. Tuấn Anh tra khảo chị T. nhà có bao nhiêu người, phòng ở của vợ chồng ông H. nhằm mục đích cướp tiền. Trong lúc Tuấn Anh tra khảo chị T. thì bị chủ nhà phát hiện và báo công an.

Chung Thành Danh (26 tuổi, trú tại Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang) đến hiệu cầm đồ ở phường 1, TP Gò Công cầm cố 2 nhẫn vàng với giá 5 triệu đồng. Qua kiểm tra, chủ cửa hiệu cầm đồ phát hiện 2 chiếc nhẫn là vàng giả nên giữ Danh lại và trình báo công an. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cầm vàng giả. Đáng chú ý, Danh đã 4 lần thực hiện hành vi cầm vàng giả tại cửa hiệu cầm đồ này. Số tiền Danh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 75 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã tạm giữ khẩn cấp Trần Huy Tú (SN 1986, trú TP Nam Định) vì có hành vi cầm dao dọa giết nữ nhân viên một cửa hàng của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Nam Định, tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Tú có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Do gia đình Tú sử dụng mạng của Công ty FPT nên Tú nghi ngờ nhà mạng theo dõi cuộc sống cá nhân của mình, nên khoảng 16h20 ngày 8/2, Tú đi xe máy đến cửa hàng rồi dùng dao đe dọa, chửi bới, khống chế nữ nhân viên đang ngồi tại quầy.

Ngày 13/2, một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, mặc áo ấm màu vàng, đeo găng tay, vào cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (thị trấn Di Linh, Lâm Đồng) giả vờ xem, hỏi mua vàng rồi bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp đi lượng lớn kim loại màu vàng. Theo bị hại là Công ty TNHH vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu, hơn 20 cây vàng Tây đã bị đối tượng cướp đi. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nghi phạm Phạm Thành Trung (trú tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, Trung đã thừa nhận hành vi dùng búa đập tủ kính, cướp vàng tại thị trấn Di Linh.