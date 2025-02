Bản tin Hình sự: Tài xế ô tô bị đánh vì đỗ xe trước rạp đám cưới

TPO - TIN NÓNG ngày 13/2: Công an Hà Nội thông tin vụ tài xế ô tô dùng 'nắm đấm' giải quyết mâu thuẫn giao thông; Bắt cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở An Giang; Bắt giữ 16 đối tượng mang dao diễu phố nhờ công nghệ AI...

Trên mạng xã hội xuất hiện một số video clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng thanh thiếu niên cầm theo hung khí, đuổi đánh nhau, tham gia giao thông liên tuyến địa bàn TP Uông Bí, TX Quảng Yên và TP Hạ Long (Quảng Ninh). Công an thị xã Quảng Yên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đặc biệt từ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự sử dụng công nghệ AI, Công an TX Quảng Yên đã nhanh chóng xác định được nhân thân, địa chỉ và tiến hành triệu tập, giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng thuộc 3 nhóm thanh thiếu niên.

Khoảng 11h ngày 10/2, ông N. (SN 1962, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức đám cưới cho người thân trong gia đình. Lúc này, anh K. (SN 2004, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe ô tô màu đen đỗ trước cửa rạp đám cưới. Ông N. đề nghị anh K. lái xe di chuyển đi. Do xe di chuyển chậm nên ông N. bức xúc gõ cửa kính ghế lái xe anh K. rồi 2 bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông N. kéo cổ áo, dùng tay phải đấm về phía mặt anh K. Anh K. dùng tay đỡ. Sau đó, có nhiều người đến can ngăn nên anh K. điều khiển xe bỏ đi.

Hồ Anh Tuấn (SN 1982, quê TP. Hải Phòng) bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, tuy nhiên Tuấn không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Tuấn đã cho một người phụ nữ ở phường Hiệp An (Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc hơn 1,3 tỷ đồng bằng hình thức cho vay tiền góp, lãi 243% - 304%/năm.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Văn Lam (SN 1977, ngụ quận Bình Tân), Đỗ Viết Tuấn (SN 1982, quê Quảng Trị), Đỗ Công Minh Trị (SN 1977, quê Long An) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Tuấn và Lam quen biết nhau do cùng làm nghề tài xế xe tải. Tuấn giới thiệu cho Lam làm vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về TPHCM để giao cho xe tải chạy tuyến Bắc - Nam để vận chuyển ra tỉnh phía Bắc tiêu thụ, với tiền công 25 nghìn đồng/thùng. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, xe tải của Lam có 62 thùng carton chứa 40.440 bao thuốc lá điếu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Vũ - cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh TP. Long Xuyên, để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là động thái tiếp theo của cơ quan điều tra trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP. Long Xuyên. Qua điều tra, Nguyễn Thanh Vũ bị cáo buộc không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, dẫn đến việc tham mưu cho cấp trên cấp nhiều nền tái định cư sai đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”. Các đối tượng này có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trước quán Quận 1 Beer Garden (số 6 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa nhóm người đến chơi, ăn uống và nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của quán, dẫn đến vụ ẩu đả.