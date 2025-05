Bản tin 8H: Thu hồi khu đất 3.500m2 gần sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - TPHCM có quyết định thu hồi khu đất hơn 3.500m2 trước sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 1 năm sử dụng tạm làm bãi đậu taxi vào sân bay đón trả khách.

Ngày 28/5, UBND TPHCM có quyết định thu hồi khu đất 3.541,9m2 đang làm bãi đậu xe taxi, có vị trí tiếp giáp đường vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình. Khu đất này do Cảng vụ Hàng không Miền Nam quản lý, được UBND TPHCM cho giao đất năm 2017 để sử dụng làm bãi đỗ taxi. UBND TPHCM nêu lý do thu hồi là do người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Trung tâm Phát triển quỹ đất có nhiệm vụ nhận bàn giao khu đất nêu trên và quản lý, đề xuất khai thác theo quy định. Sở NN&MT được giao thu hồi giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Tối 28/5, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng đăng tải thông tin cho biết clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là thông tin giả, sai sự thật.Vào chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lửa và khói nghi ngút, kèm theo thông tin cho rằng một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, theo xác nhận từ lực lượng phòng cháy chữa cháy, không có bất kỳ thông báo cháy nào được tiếp nhận liên quan đến Khu công nghiệp Hòa Khánh trong ngày 28/5.

Tối 28/5, Công an phường Phước Long A, TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) điều tra vụ nam thanh niên rơi từ cầu bộ hành của Ga Bình Thái (tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên thuộc phường Phước Long A, TP Thủ Đức) xuống đường, rồi bị xe đầu kéo cuốn vào gầm. Khoảng 19h cùng ngày, nam thanh niên 21 tuổi, quê Tiền Giang, rơi từ cầu bộ hành xuống đường Võ Nguyên Giáp. Lúc này, xe đầu kéo chở sắt mang biển số 72H-023.xx (người lái là đàn ông) đi tới. Nam tài xế không xử lý kịp khiến nam thanh niên bị xe đầu kéo cuốn vào gầm rồi chạy qua. May mắn, nạn nhân lọt giữa gầm xe và không bị bánh xe cán qua người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có vết thương ở cổ và gãy chân. Nam tài xế sau đó đến công an phường trình báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong ngày 29/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30–80mm, có nơi trên 180mm. Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa xảy ra trong khoảng từ sáng sớm đến đêm, với lượng mưa phổ biến từ 30–70mm, cục bộ có nơi vượt 120mm. Đặc biệt, khu vực này có nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn hiện đang ở cấp 1.

Chiều 28/5, thông tin từ UBND phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) xác nhận cơ quan công an đang phối hợp với đại diện viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc 1 phụ nữ tử vong tại một phòng khám tư trên địa bàn. Nạn nhân là bà L.T.L. (SN 1959, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, bà L. bị tai nạn gãy xương đòn, điều trị tại Khoa chấn thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và đã ra viện. Ngày 28/5, bà L. đến Phòng khám chuyên khoa ngoại, địa chỉ 69 Lê Thánh Tông để thực hiện việc phẫu thuật. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, bà L. tử vong khi chưa thực hiện ca mổ. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 29/5, thông tin từ UBND xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xác nhận, Đảng uỷ xã Trung Sơn vừa công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Hóa về việc kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn. Trước đó, bà Lê Thị Huệ bị tố có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Cụ thể, bà Huệ lập hồ sơ đưa khống tên một người vào danh sách nhân viên nấu ăn để rút 12 triệu đồng của ngân sách nhà nước; đem tủ lạnh, téc nước của trường về sử dụng. Ngày 27/11/2021, nữ hiệu trưởng này nói giáo viên là "gái bao". Đảng ủy xã Trung Sơn sau đó mời bà cùng giáo viên đến công sở xã để hòa giải. (XEM CHI TIẾT)