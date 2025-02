Bản tin 8H: Phát hiện một phần thi thể nữ giới dạt vào bãi biển

TPO - Trong lúc đi tuần tra, nam bảo vệ phát hiện một phần thi thể nữ giới dạt vào bãi cát trong dự án Khu du lịch Hòn Đỏ ở tỉnh Ninh Thuận.

Tối 16/2, ông Trần Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xác nhận một phần thi thể người vừa được phát hiện trên bãi biển ở địa phương. Vào sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Thông (SN 1988), nhân viên bảo vệ dự án Khu du lịch Hòn Đỏ, phát hiện một phần thi thể người dạt vào bãi biển nằm trong dự án thuộc địa phận thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận phần thi thể người được phát hiện là của nữ, từ thắt lưng đến chân, đang trong tình trạng phân hủy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phần tử thi trước trước khi chuyển giao cho UBND xã Thanh Hải tiến hành mai táng tại Nghĩa trang xã Thanh Hải.

Ngày 16/2, UBND xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền khiến một người thiệt mạng.Khoảng 13h cùng ngày, 4 người dân xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch chèo thuyền trên sông Gianh, đoạn chảy qua địa phận xã Văn Hóa và Phù Cảnh, bất ngờ gặp sự cố khiến thuyền bị lật. 3 người bơi vào bờ an toàn, trong khi anh H.T.O (SN 1990, trú tại xã Phù Cảnh) không may bị dòng nước cuốn chìm. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể anh O. được tìm thấy. Gia đình nạn nhân đã đưa anh về quê để lo hậu sự.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thống kê sau 45 ngày thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ (từ 1/1 đến 15/2), toàn thành phố xử lý 24.080 trường hợp vi phạm, so với thời gian trước liền kề (45 ngày trước) giảm 18.160 trường hợp. Đơn vị cũng tạm giữ 7.438 trường hợp, tước 1.050 giấy phép lái xe... Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 5.800 trường hợp (giảm 3.387 trường hợp so với thời gian trước liền kề ); vi phạm tốc độ 1.722 trường hợp, quá tải 838 trường hợp, vượt đèn đỏ 665 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 7.417 trường hợp… Những con số này so với kết quả xử lý thời gian trước liền kề đều giảm khoảng 50%. Từ 15/1 đến 15/2, toàn thành phố xử lý 12.797 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.111 trường hợp; tước 483 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.530 giấy phép lái xe.

Tối 16/2, chỉ huy Đội 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt chị T.T.L. (SN 1982, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.Với hành vi nêu trên, chị L. bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, chị L. cho biết, khoảng 14h cùng ngày, nữ tài xế này điều khiển ô tô BKS 30G-609.xx đi từ Lào Cai về Hà Nội, nhưng đi ngược chiều trên đường cao tốc (tại km224 cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Khi phát hiện bản thân đi ngược chiều, chị L. điều khiển ô tô đi xuống nút giao Phố Lu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17/2, Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Hà Nội trời mưa nhỏ và rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 15-17 độ C. Những ngày tới độ ẩm không khí ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu. Trạng thái thời tiết nồm ẩm chỉ kết thúc khi có không khí lạnh mạnh tràn về. Trong một tuần tới, khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh. Đợt đầu khoảng ngày 18-19/2 với cường độ yếu, còn đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 21-22/2 cường độ mạnh hơn và có thể giảm nồm ẩm.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh có 11 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, để tạo thuận lợi cho Công an tỉnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong số 11 người xin nghỉ hưu, có 5 trường hợp là trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện; 6 người là phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện và 2 người là đội trưởng công an cấp huyện. Đây là những cán bộ nòng cốt của Công an tỉnh Hậu Giang, công tác từ những ngày đầu thành lập, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.