Bản tin 8H: Có người trúng độc đắc hơn 20,5 tỷ đồng

TPO - Vietlott tìm thấy vé số trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 hơn 20,5 tỷ đồng chỉ một ngày sau khi trao giải gần 153 tỷ đồng cho nam khách hàng ở TP HCM.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.314 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 12/2, hội đồng quay thưởng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 20.547.584.500 đồng (hơn 20,5 tỷ đồng).Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.314 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 07 - 19 - 31 - 39 - 42 - 43. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 18 tỷ đồng. Ngoài giải Jackpot, hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 23 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.527 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 23.737 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Sáng 12/2, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên thống nhất quyết định cho ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thôi việc để chữa bệnh. Ông Lò Văn Tiến, 56 tuổi, quê Điện Biên, là thạc sĩ kinh tế nông nghiệp. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vào năm 2013, ông Tiến từng làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa.

Chiều 12/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội xác minh danh tính tài xế Lexus RX350 đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ, thậm chí còn bỏ đi dù phía trước và sau đang có ô tô di chuyển, gây tắc đường trên phố Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) vào sáng ngày 11/2. Theo đó, tài xế tên là P.Q.H., sinh năm 1991, trú tại quận Thanh Xuân. Tại cơ quan công an, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do có việc gấp nên đỗ xe để giải quyết, không chú ý biển báo. Căn cứ tài liệu xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ, tạm giữ một giấy phép lái xe để xử lý. Theo Nghị định 168/2024, hành vi này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 13-14/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C. Tại Hà Nội, ngày 13-14/2 trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô khoảng 15-17 độ C. Ngoài ra, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Sau đợt rét này, miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 16-17/2.

Tối 12/2, đại diện HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021- 2026 đơn vị huyện Long Thành đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành. Trước đó, ông Lê Văn Tiếp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/2, theo nguồn tin từ Tiền Phong, căn cứ vào hành vi và mức độ sai phạm, ngày 11/2, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu với Trung tá Trần Tấn Tài. Trước đó, Ban Thường vụ Thị ủy nâng mức xử lý kỷ luật Trung tá Trần Tấn Tài từ cảnh cáo lên cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Tài bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống. Dù đã lập gia đình, ông Tài vẫn phát sinh quan hệ tình cảm với phụ nữ có chồng. (XEM CHI TIẾT)