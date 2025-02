Bản tin 8H: Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các Nghị quyết về kiện toàn nhân sự

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 liên quan đến việc kiện toàn nhân sự trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của 3 tỉnh.

Trong các Nghị quyết được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 15 đối với 3 nhân sự do chuyển công tác khác. Theo đó, ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Hữu Đông thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La; ông Trần Hồng Minh thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ĐBQH khóa 15 giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Sơn La; phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa 15 giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, ông Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị, được giao phụ trách Đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Quảng Trị cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Ngày 14/2, tại TP Đà Nẵng, TAND tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TAND tối cao đã công bố và trao quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm thẩm phán Trần Huy Đức, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 16/2/2025. Ông Trần Huy Đức (SN 1975) là thẩm phán cao cấp, trình độ tiến sĩ luật, có 27 năm công tác trong ngành Tòa án. Ông Đức từng có thời gian làm Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Chiều 14/2, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt 35 triệu đồng đối với nữ tài xế T.T.N.T. (37 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) với lỗi lùi xe trên đường cao tốc. Ngoài phạt tiền, chị T. còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 12 giây, cho thấy ô tô con mang biển số tỉnh Đồng Nai đi lùi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) nhằm mục đích quay lại điểm rẽ vào quốc lộ 27B.

Sáng 15/2, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 15 đến ngày 17/2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống nước ta với cường độ yếu. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng nhưng trưa chiều nhiệt độ tăng. Sau đó, khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng thêm bởi 2 đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 18-19/2 và 20-21/2. Do cường độ yếu nên các đợt không khí lạnh này chủ yếu gây ra tình trạng mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động ở mức 16-18 độ C.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1402 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thêm số lượng Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tăng thêm số lượng Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ của 5 đơn vị. Cụ thể: tăng thêm 1 Thứ trưởng để tổng số thứ trưởng Bộ Ngoại giao là không quá 7; tăng thêm 4 Thứ trưởng để tổng số Thứ trưởng Bộ Tài chính là không quá 9; tăng thêm 4 Thứ trưởng để tổng số Thứ trưởng Bộ Xây dựng là không quá 9; tăng thêm 2 Thứ trưởng để tổng số Thứ trưởng Bộ Nội vụ là không quá 7; tăng thêm 1 Phó thống đốc để tổng số Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước là không quá 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/2.

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng, đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 đối với 13 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 5 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, 13 cán bộ trưởng, phó phòng, phó huyện đều tự nguyện có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.