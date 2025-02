TPHCM tạm dừng cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ 19/2

Theo Sở GTVT TPHCM, căn cứ công văn của Cục Đường bộ Việt Nam về chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX và công văn của Văn phòng UBND TPHCM về hướng dẫn chuẩn bị các nội dung bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX dân sự giữa Sở GTVT và Công an Thành phố, Sở GTVT TPHCM thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX kể từ ngày 19/2 để phục vụ công tác bàn giao nhiệm vụ theo quy định.

Sở GTVT TPHCM chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX ô tô còn giá trị sử dụng từ 1 ngày đến dưới 10 ngày so với ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của GPLX.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có công văn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Cục Đường bộ yêu cầu các sở GTVT phối hợp với công an các địa phương chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu.

Đặc biệt, nhằm tránh làm gián đoạn công tác cấp GPLX cho người dân trong thời gian thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, tránh lãng phí khi Bộ GTVT dừng công tác sát hạch và cấp GPLX, Cục Đường bộ đề nghị các Sở GTVT rà soát, dự báo số lượng phôi ấn chỉ GPLX cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi GPLX tháng 2/2025, trong đó có kế hoạch sử dụng đến hết ngày 19/2 và hết ngày 28/2 để báo cáo Cục tổng hợp nhằm đặt sản xuất. Ngoài ra, các Sở GTVT cần chủ động lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả phôi ấn chỉ GPLX đã đặt sản xuất, tránh để thừa và làm phát sinh tăng khối lượng phôi ấn chỉ GPLX.

Trước đó, như phản ánh của Tiền Phong, những ngày qua, người dân ở TPHCM đổ xô đi đổi giấy phép lái xe khiến nhiều điểm tiếp nhận luôn trong tình trạng quá tải.

Theo Sở GTVT TPHCM, từ tháng 10/2024, do tác động của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới, lượng người đến cấp đổi GPLX tăng mạnh. Trước đây, mỗi năm, TPHCM cấp khoảng 600.000 GPLX, thì chỉ trong 3 tháng cuối năm 2024, con số này đã tăng lên đến gần 890.000 GPLX.

Ngoài lượng hồ sơ đăng ký tăng cao, công tác cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM đang gặp một số vướng mắc như thiếu phôi, thiếu vật tư in GPLX… Hiện TPHCM còn tồn đọng 172.800 GPLX cần in, bao gồm 160.000 GPLX cho học viên đã đạt sát hạch từ tháng 11/2024 và 12.000 hồ sơ đổi, cấp lại từ tháng 1/2025. Sở GTVT TPHCM cho biết để xử lý số lượng tồn đọng này, cần tối thiểu 50 ngày làm việc với điều kiện có đầy đủ vật tư in và không xảy ra sự cố trang thiết bị.