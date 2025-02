Bản tin 8H: Điều động, chỉ định 2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ mới

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình điều động, chỉ định đồng chí Phạm Thị Hân giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đồng chí Phan Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thị ủy Ba Đồn. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Ba Đồn, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, trong hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Đồng Hới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Hới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 13/2, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết liên quan đến sự cố quên kéo gác chắn khi tàu chạy qua đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế vào ngày 18/1, 3 nhân viên trong ca trực để xảy ra sự cố trên bị kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương và điều chuyển sang công việc khác, không liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn đường sắt. Đây là mức xử lý kỷ luật nặng thứ 2 sau mức khiển trách theo quy định của công ty. Cung trưởng Cung gác chắn Huế, người phụ trách địa bàn 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân, cũng bị kỷ luật do trách nhiệm liên đới.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 13/2, tính đến thời điểm hiện tại có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 177/2024, Nghị định số 178/2024 của Chính phủ khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan khối Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của 7 Đảng đoàn, 3 Ban cán sự Đảng; kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-17°C, vùng núi cao 12-14°C, có nơi dưới 11°C, Bắc Trung Bộ 15-18°C. Đêm 14/2 và ngày 15/2, Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong 24 đến 48 giờ tới, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, ngày 15/2 mưa vài nơi. Trời rét. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 13/2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Y tế đối với ông Phạm Minh An. Nguyên nhân thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do ông Phạm Minh An đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trong vụ án liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, ông Phạm Minh An bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do thiếu trách nhiệm trong quản lý, làm đội giá thiết bị của gói thầu số 25, gây thiệt hại hơn 18,3 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/2, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng. Theo báo Quân khu 4, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ: Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 được bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ Quân khu 4 được bổ nhiệm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341. Tại Hội nghị, sau khi Sư đoàn 341 báo cáo nội dung biên bản bàn giao, các cơ quan, đơn vị phát biểu và ký kết biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ giữa đồng chí Đại tá Lê Thế Soái và đồng chí Đại tá Đặng Xuân Thu. (XEM CHI TIẾT)