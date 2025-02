Bản tin 8H: Phó chủ tịch xã Long Châu nói gì về hình ảnh nghi đánh bài ăn tiền?

TPO - Ông Nguyễn Hồng Thạch, Phó chủ tịch UBND xã Long Châu (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) thừa nhận ông và vợ có mặt trong bức ảnh nhóm người nghi đánh bài ăn tiền lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không nhớ rõ hoàn cảnh và cho rằng hình ảnh bị cắt ghép.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip với nội dung nhiều lãnh đạo xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) được cho là đang đánh bài ăn tiền. Sáng 11/2, ông Hoàng Bá Huy, Bí thư Huyện ủy Yên Phong, cho biết vào chiều 10/2, Thường vụ Huyện ủy Yên Phong đã họp và yêu cầu Đảng ủy xã Long Châu có báo cáo, giải trình ngay trong ngày 11/2. Ngoài ra, Công an huyện đang điều tra, xác minh xem ai là người phát tán nội dung. Vào cùng ngày, trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Thạch, Phó chủ tịch UBND xã, thừa nhận ông là người mặc áo xanh trong hình ảnh và người phụ nữ mặc áo đen là vợ ông. Tuy nhiên, ông Thạch cho biết không nhớ việc đánh bài ăn tiền bởi bộ quần áo mà ông và vợ mặc từ 7-8 năm trước. Theo ông Thạch, năm 2018, ông đang giữ chức trưởng công an xã. Ông nói thêm vẫn chưa kiến nghị lên cấp trên và đang chờ công an vào cuộc điều tra vì mạng xã hội chia sẻ nhiều ảnh bị cắt ghép.

Ngày 11/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng ngày 2/2 (mùng 5 Tết). Vietlott xác định anh N.V.N là người trúng thưởng giải Jackpot hơn 152 tỷ đồng. Anh N.V.N là chủ thuê bao MobiFone mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Anh N. đang sinh sống tại TP HCM, có thói quen giải trí và cầu may với các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott. Tỷ phú Vietlott cho biết dãy số trúng giải là mua lại dãy số mua từ các kỳ trước đó nhưng không trúng. Theo anh N., gia đình có kế hoạch sử dụng một phần tiền thưởng để giúp đỡ người thân, tham gia các hoạt động từ thiện, phần còn lại tập trung phát triển kinh doanh.

Chiều 11/2, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam điều động Thượng tá Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh Tra Công an tỉnh; bổ nhiệm Trung tá Phạm Việt Ân, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, giữ chức vụ trưởng phòng này.

Ngày 12/2, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra đang làm việc với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), là tài xế điều khiển ô tô Lexus, để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định, anh Lê Xuân Hưng (nam shipper, SN 1994, trú tại quận Tây Hồ) bị anh Tống Anh Tuấn đánh gây chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%. Trước đó, vào ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Vụ tài xế xe Lexus hành hung nam shipper xảy ra vào trưa ngày 10/2 trước cửa nhà số 41B ngách 50/310 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13/2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 16-18°C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, ngày 13/2, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Chiều 11/2, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về phương án tinh gọn bộ máy hệ thống chính quyền địa phương. Tính đến 10/2, theo thống kê bước đầu của Ban Tổ chức, thành phố có 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và đều có nguyện vọng nghỉ từ 1/3 để tạo thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ và tạo cơ hội cho cán bộ trẻ cống hiến, trưởng thành. Trong đó, có 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, xung phong nghỉ hưu trước tuổi. (XEM CHI TIẾT)