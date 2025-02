Bản tin 8H: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ông Cao Văn Định - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi dù còn 3 năm công tác.

Chiều 10/2, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận, ông Cao Văn Định - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh này, đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo quy định, ông Định còn 3 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Trước đó, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, tính đến ngày 9/2, có 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Trong 12 cán bộ này có hai Tỉnh ủy viên là ông Nguyễn Huệ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Thanh Lam - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh.

Chiều 10/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị bàn giao Tổng cục Hậu cần về Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật là chủ trương lớn, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta. Trước đó, ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định số 366 về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Chiều 10/2, Công an Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn không có vụ dàn dựng “bắt cóc” học sinh như mạng xã hội lan truyền. Vào tối 7/2, tài khoản mạng xã hội có tên N.T.T. đưa thông tin trên mạng xã hội về một vụ dàn dựng bắt cóc học sinh lớp 4 trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Việt. Theo đó, một học sinh sau khi tan học chờ mẹ đến đón trước cổng trường thì gặp một người đàn ông bịt kín mặt, đi xe ô tô dụ dỗ với ý định bắt cóc. Tuy nhiên, cháu bé hô hoán và nam thanh niên bỏ chạy. Nghe con kể lại, phụ huynh học sinh trên gọi điện và kể cho người thân đang sinh sống ở nước ngoài. Người này có động thái đăng bài cảnh báo, gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy có sự hiểu lầm từ phía học sinh và phụ huynh, không có vụ bắt cóc nào. Đơn vị yêu cầu người đăng tải gỡ bài và đăng thông tin đính chính.

Chiều 10/2, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa kết nối TPHCM với Long An, đoạn qua Cầu Lớn, phát hiện một phụ nữ đang chới với dưới kênh Xáng đoạn qua Cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM. Ngay lập tức, 2 người đàn ông lao xuống sông để tiếp cận người phụ nữ. Sau khi được đưa lên bờ, tinh thần người phụ nữ rất bất ổn, được người dân trấn an. Công an địa phương đã có mặt để ghi nhận vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tên N.T.K.N. (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM). Vì buồn chuyện riêng, chị này nhảy xuống kênh để tự tử.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Từ đêm 11 đến ngày 12/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Đối với thời tiết Hà Nội, ngày 11/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Từ khoảng ngày 12-20/2, thời tiết phổ biến trời nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ C, cao nhất 21-22 độ C. Với thời tiết mưa phùn, sương mù kéo dài làm độ ẩm trong không khí ở mức cao, không loại trừ khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Chiều 10/2 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ cho 12 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phân công, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội đối với 3 đồng chí, cụ thể: Phân công Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh kiêm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công, bổ nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội Bùi Thế Cử giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)