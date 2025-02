11 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, đến nay Công an tỉnh Hậu Giang có 11 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy thuộc công an các đơn vị, địa phương có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh có 11 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, để tạo thuận lợi cho Công an tỉnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong số 11 người xin nghỉ hưu, có 5 trường hợp là trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện; 6 người là phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện và 2 người là đội trưởng công an cấp huyện.

Đây là những cán bộ nòng cốt của Công an tỉnh Hậu Giang, công tác từ những ngày đầu thành lập, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa tỉnh. Trong đó, xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, thành viên cấp ủy của từng đơn vị.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu, cấp ủy công an các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh và tình hình cụ thể ở đơn vị, địa phương, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả.

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cũng lưu ý, việc triển khai tổ chức, hoạt động của công an địa phương theo mô hình mới bảo đảm nhanh gọn, không gián đoạn, hoạt động thường xuyên; không bỏ trống địa bàn, bảo đảm hiệu quả về an ninh trật tự phải tốt hơn. Kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ...