Bản tin 8H: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự (VKSQS) Quân chủng Hải quân. Tại Hội nghị, Đại tá Dương Thanh Tùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSQS Trung ương đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó Viện trưởng VKSQS Quân chủng Hải quân, giữ chức vụ Viện trưởng VKSQS Quân chủng Hải quân. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 05/02/2025.

Ngày 15/2, Công an xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết vào 16h48 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đứng trên cầu Quảng Hải 2 với biểu hiện bất thường, nghi có ý định tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế và đưa người đàn ông vào vị trí an toàn. Danh tính người đàn ông được xác định là anh H.Đ.Đ. (SN 1986, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Sáng 15/2, anh từ quê ra thăm vợ con ở thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến căng thẳng tâm lý. Đến chiều cùng ngày, anh Đ. nảy sinh ý định tiêu cực và tìm đến cầu Quảng Hải 2 để tự tử.

Chiều 15/2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế có hành vi quay đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trước đó, lực lượng chức năng xác định tài xế Trương Ngọc Tr. (sinh năm 1997, trú tại Thường Tín, Hà Nội) điều khiển BKS 30E-364.XX quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào trưa 14/2. Anh Tr. cho biết sử dụng bản đồ Google Maps nhưng không biết xem, dẫn đến đi ngược đường và phải quay đầu xe. Tổ CSGT lập biên bản xử phạt tài xế Tr. với lỗi "Quay đầu ô tô trên cao tốc" với mức nộp phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 15/2, thông tin từ UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, xe tải chở kẽm BKS 69C-039.xx, do ông N.V.H (ngụ xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển, va chạm với xe máy đi ngược chiều BKS 69AD-015.xx. Trên xe máy có ông N.V.N (55 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và ông H.V.D (65 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Chưa xác định người điều khiển xe máy.Vụ tai nạn khiến ông N và ông D tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 16/2, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm nay trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 17-19 độ C. Khoảng ngày 18-19/2 và 20-21/2, khu vực Bắc Bộ bị ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, do cường độ yếu, các đợt không khí lạnh này chủ yếu gây ra tình trạng mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động ở mức 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Chiều 15/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đối với ông Trịnh Xuân Trường. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã thay mặt Bộ Chính trị công bố Quyết định số 1903-QĐNS/TW ngày 12/2/2025 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)