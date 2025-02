Cáp của SCTV tại Ninh Bình bị cắt vì chây ỳ trả nợ

TPO - Chiều 16/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (EVN Ninh Bình), cho biết, công ty đã thực hiện tháo hạ hai điểm nút cáp SCTV của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trên các cột điện mà công ty quản lý. Lý do, SCTV nợ tiền treo cáp trên cột điện trong thời gian dài không thanh toán.

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình, nguyên nhân việc tháo hạ hai điểm nút cáp SCTV là do đơn vị này đã không thanh toán tiền thuê cột điện treo cáp trong nhiều tháng qua. Trước đó, từ ngày 28/12/2024 đến 7/2/2025, công ty đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu SCTV thanh toán số tiền còn lại của năm 2024, theo cam kết thanh toán trước ngày 31/12/2024, nhưng không nhận được phản hồi.

Ngày 7/2, công ty đã gửi văn bản cuối cùng yêu cầu SCTV thanh toán trước ngày 15/2. Nếu không nhận được thanh toán, công ty sẽ tiến hành tháo cáp. “Do không nhận được phản hồi từ SCTV trước 15/2, vào ngày 16/2, chúng tôi đã chỉ đạo tháo hạ hai điểm nút cáp,” ông Sơn cho biết.

Tuy nhiên, sau khi có phản hồi từ SCTV và chỉ đạo của Tập đoàn EVN, công ty đã phối hợp khôi phục ngay các điểm nút cáp, và hiện nay dịch vụ của SCTV đã hoạt động trở lại bình thường.

Ông Sơn cũng yêu cầu SCTV tiếp tục phối hợp kịp thời với công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời yêu cầu phản hồi bằng văn bản về những vấn đề theo hợp đồng giữa hai bên.

Theo thông tin từ VTV, vào lúc 9h14 ngày 16/2, EVN Ninh Bình đã chỉ đạo hai tổ thực hiện lệnh cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), đơn vị liên doanh với Đài Truyền hình Việt Nam, trên tất cả các địa bàn.

Cụ thể, đơn vị điện lực đã tiến hành cắt tuyến cáp quang trục Ninh Bình - Kim Sơn, gây mất tín hiệu tại 5 node quang (điểm kết nối tín hiệu) tại TP Ninh Bình và 10 node tại Kim Sơn, ảnh hưởng đến 1.500 khách hàng. Sau đó, tuyến cáp trục Ninh Bình - Hà Nam cũng bị cắt, làm mất tín hiệu của 100 khách hàng. Tổng cộng, khoảng 1.600 khách hàng bị ảnh hưởng.

Đến 10h16 cùng ngày, cán bộ điện lực đứng gác đã rời đi nhưng tuyên bố sẽ không cho phép hàn nối cáp. Nếu SCTV tiến hành hàn nối, điện lực sẽ tiếp tục cắt cáp.

Việc cắt cáp của Điện lực Ninh Bình đã gây gián đoạn dịch vụ rộng rãi của SCTV, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, đồng thời gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam và SCTV.

Để bảo đảm an toàn và ổn định cho hệ thống truyền dẫn các kênh truyền hình quốc gia, đặc biệt là các kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, SCTV đã đề nghị các công ty điện lực hỗ trợ, không can thiệp vào mạng cáp của SCTV dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm duy trì sự ổn định và an toàn cho hệ thống truyền dẫn của Đài Truyền hình Việt Nam.