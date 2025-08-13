Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bắc Ninh đề nghị công an ngăn chặn 'cò' làm giấy tờ tại trung tâm hành chính

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị cơ quan chức năng, trong đó có công an phòng ngừa tình trạng “cò” tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Theo đó, gần đây, tại một số địa phương có tình trạng “cò làm giấy tờ” để thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Tình trạng này gây ra các vấn đề tiêu cực trong xã hội, gây khó khăn cho người dân (nhất là nhóm yếu thế như người dân vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi) và ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của "cò giấy tờ" gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan Nhà nước.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND xã, phường quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Toàn bộ công chức, viên chức, nhân viên phải ký cam kết tuyệt đối không tiếp tay, không tạo điều kiện, không dung túng hay liên quan đến các hành vi “cò làm giấy tờ” dưới bất kỳ hình thức nào.

tp-1.jpg
Bắc Ninh đề nghị công an ngăn chặn “cò làm giấy tờ” tại trung tâm hành chính công. Ảnh: Nguyễn Thắng

Công chức, viên chức, nhân viên không được phép yêu cầu thêm các thủ tục hành chính, giấy tờ ngoài quy định, nhất là việc yêu cầu phải có VNeID khi nộp hồ sơ trực tiếp và việc yêu cầu xác nhận hoặc cam kết về sự trùng khớp giữa thông tin địa bàn hành chính mới với thông tin cũ theo giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã cấp.

Nếu phát hiện công chức có biểu hiện môi giới, nhận hối lộ hoặc gây phiền hà để người dân buộc phải tìm đến “cò”, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ kiến nghị chấm dứt việc cử cán bộ và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý; đồng thời, đề xuất xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cử cán bộ.

Công an tỉnh Bắc Ninh bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa tình trạng vi phạm trật tự đô thị, nhất là ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bán nước, trông xe, làm dịch vụ “cò giấy tờ” xung quanh khu vực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt công tác nắm tình hình, lập danh sách các đối tượng thường xuyên có hoạt động “cò làm giấy tờ”, số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực... để xử lý nghiêm minh.

Nguyễn Thắng
