Bắc Ninh đề nghị công an xử lý thông tin mua bán bất động sản chưa đủ điều kiện

Nguyễn Thắng
TPO - Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị Cơ quan Công an phối hợp, xác minh, ngăn chặn, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu trục lợi từ các hoạt động mua bán, huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, qua công tác theo dõi, nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, phản ánh của tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí. Sở Xây dựng tỉnhBắc Ninh nhận thấy trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin và tài khoản cá nhân đăng tải nội dung về các dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa đầy đủ và không chính xác.

Một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu chào mời, lôi kéo người dân tham gia giao dịch tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở khi chưa được giao đất, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.

Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định pháp luật liên quan; tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm, tạo bong bóng bất động sản, làm mất ổn định thị trường, phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, an toàn xã hội và tác động tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin, pháp lý của dự án; không đăng ký, mua bán, lôi kéo, trao đổi, chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, người dân cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền hoặc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh để phối hợp xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét, tăng cường công tác phối hợp, xác minh, ngăn chặn, xử lý theo quy về các hành vi như đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu trục lợi từ các hoạt động mua bán, huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; cung cấp thông tin về pháp lý, tiến độ các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn; giám sát, theo dõi, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng


