Bà Trần Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

TPO - Ngày 28/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, đa dạng; phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng thông qua gặp gỡ, đối thoại, sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình mới như tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm cộng đồng ở khu dân cư, lồng ghép trong sinh hoạt tôn giáo - văn hoá hay các buổi họp trực tuyến ngắn gọn, dễ hiểu giúp đưa thông tin đến người dân nhanh và trực quan hơn.

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là điểm sáng khi hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.082 căn nhà với tổng nguồn lực hơn 480 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 145 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 2.700 căn nhà Đại đoàn kết...

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh An Giang đặt mục tiêu lấy Nhân dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn hệ thống đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm 100% cơ quan Mặt trận vận hành phòng họp số và mỗi khu dân cư có Tổ công nghệ số.

Công tác giám sát, phản biện được nâng chất với tối thiểu 5 cuộc giám sát và 10 phản biện cấp tỉnh, 3 phản biện cấp xã. Công tác an sinh được ưu tiên, bảo đảm Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu, 100% hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ. Cả nhiệm kỳ phấn đấu huy động trên 150 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội cho các chương trình an sinh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành ổn định, thông suốt, đạt những kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao đóng góp của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị MTTQ tỉnh thẳng thắn chỉ ra hạn chế để có giải pháp mạnh mẽ hơn, đồng thời gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới: củng cố khối đại đoàn kết; triển khai phong trào thi đua thiết thực, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát - phản biện; đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết chiến lược và chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã hiệp thương cử 129 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I; Ban Thường trực gồm 9 người. Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.