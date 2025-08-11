Ẩu đả khi tham gia giao thông, cả 2 cùng xộ khám

TPO - Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Bá và Hùng sử dụng vật bằng kim loại tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đình Bá (SN 1991, tạm trú phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (SN 1969, trú tại phường Hiệp Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hùng (bên trái) và Mai Đình Bá tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h10 ngày 5/8, Bá và Hùng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cả hai sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Phát hiện sự việc, người dân can ngăn và báo tin cho lực lượng công an. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với PC02 đưa cả 2 người về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc, Bá và Hùng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.