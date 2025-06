Ẩu đả gần cổng bệnh viện ở Đắk Lắk, 1 người bị nứt sọ

TPO - Một nhóm người ẩu đả gần cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khiến 2 người nhập viện. Trong đó 1 người bị nứt sọ, người còn lại bị thương ở vùng hàm mặt.

Chiều 2/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang cấp cứu, điều trị cho 2 bệnh nhân vừa đưa vào bệnh viện trong sáng cùng ngày. Một người bị nứt sọ, người còn lại bị nhiều vết thương ở hàm mặt.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội facebook đăng tải đoạn video, ghi lại cảnh nhiều người xô xát ngay trước các quán cơm gần cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo nội dung video, một nhóm người lao vào nhau xô xát. Có người dùng cây gậy chống nạng đánh nhau gây náo loạn cả khu vực.

Cuối video, có người bị đánh gục xuống đất, bất tỉnh và được một số người khác khiêng vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay, đã nắm được thông tin. Vụ việc đang được Công an phường Tự An xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.