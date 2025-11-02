ATSH 2025 Tập 7: Bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc, Min hóa “nàng thơ” tuổi học trò

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 chính thức bước vào Live Stage 3 với loạt tiết mục hấp dẫn. Trong đó, ca khúc Hơn Là Bạn cùng sự xuất hiện của Min nhanh chóng viral.

Tối 1/11, Anh Trai “Say Hi” 2025 chính thức bước vào Live Stage 3 với hai vòng thi: Đấu nhóm và Dance Battle. Mở màn bằng chuỗi tiết mục từ pop, funk đến epic và rock, mang đến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc đa dạng và tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt, team Ngô Kiến Huy﻿ cùng ca khúc Hơn Là Bạn đang được khán giả gọi là “spotlight” của tập, hứa hẹn sẽ viral sau khi phát sóng.

Tiết mục mang tên Hơn Là Bạn - một ca khúc pop rock pha chút punk hiện đại, kể câu chuyện quen thuộc mà ai cũng từng trải qua: tình cảm trong sáng của tuổi học trò, nơi những rung động đầu đời được giấu kín cho đến ngày tốt nghiệp.

Giai điệu pop rock trẻ trung cùng phần phối khí sôi động, bài hát được dự đoán sẽ trở thành “ca khúc quốc dân” mùa 20/11 sắp tới.

Sân khấu mở ra với không gian được phủ trong sắc hồng pastel ngọt ngào, tái hiện trọn vẹn khung cảnh học đường với những hình ảnh quen thuộc: bàn học, bảng trắng, và cả áo choàng tốt nghiệp, mưa pháo giấy,...

“Hơn Là Bạn” không chỉ là bài hát, mà là bức thư gửi đến tuổi thanh xuân, đến những mối tình đầu dở dang nhưng đẹp đẽ.

Điểm nhấn giúp tiết mục trở nên đặc biệt chính là sự xuất hiện của Min. Không chỉ là khách mời, nữ ca sĩ được ví như “nàng thơ” mang đến sắc màu tươi mới cho toàn bộ màn trình diễn. Giọng hát của Min vang lên ở đoạn điệp khúc khiến người nghe như được trở về với những ngày còn đạp xe qua sân trường, cất giấu trong tim lời chưa dám nói.

Giai điệu vốn có tên gốc Cherry Bomb mang âm hưởng gợi cảm, trưởng thành, nhưng khi Min xuất hiện, mọi thứ trở nên tươi trẻ, hồn nhiên đúng tinh thần học trò.

Trên mạng xã hội, ngay sau khi chương trình phát sóng, từ khóa #HonLaBan nhanh chóng leo top xu hướng.

Bên cạnh tiết mục của Min và team Ngô Kiến Huy, tập 7 còn chứng kiến loạt sân khấu ấn tượng. Trong đó, team Anh Trai CONGB và khách mời Mỹ Mỹ mang đến tiết mục Đoạn Kịch Câm - phần trình diễn pop-funk đậm chất “bad boy”. Trên nền nhạc house sôi động và tiếng kèn pasodope đặc trưng, nhóm tái hiện một thế giới đầy cám dỗ, nơi các chàng trai bị cuốn vào mê cung cảm xúc trong lâu đài của một mỹ nữ.

Không gian sân khấu được bao phủ bởi tấm rèm đỏ và chuỗi đèn hình xích, vừa gợi bí ẩn, vừa mang tính biểu tượng mạnh mẽ.

Mỹ Mỹ xuất hiện ở đoạn cao trào, khơi dậy sắc thái ma mị, quyến rũ.

Sân khấu tiếp theo đến từ team Phúc Du và khách mời 52Hz. Ca khúc Em Đã Chờ Anh Bao Lâu được xem là điểm nhấn cảm xúc nhất đêm khi nhóm mang nghệ thuật Kintsugi - hàn gắn gốm vỡ bằng vàng, lên sân khấu.

Phúc Du và nghệ thuật chữa lành với Em Đã Chờ Anh Bao Lâu.

Hình ảnh những ngọn núi với vết nứt vàng lấp lánh trở thành ẩn dụ cho hành trình chữa lành, nơi tổn thương cũng có thể trở thành vẻ đẹp riêng. Giai điệu epic hùng tráng kết hợp cùng chất rap tự sự và giọng hát nội lực của các Anh Trai đã tạo nên một bản tuyên ngôn nghệ thuật về sự trưởng thành sau vỡ vụn.

Tiết mục nhắn gửi: Dù xuất phát từ đâu hay đã trải qua bao nhiêu tổn thương, mỗi người đều có thể đứng dậy, tỏa sáng và trở thành “nhà vua” của chính mình.

Mang đến sân khấu ấn tượng không kém là team Dillan Hoàng Phan và khách mời Bảo Thy. Với bối cảnh tảng băng khổng lồ, hiệu ứng tuyết rơi và tông trắng chủ đạo, nhóm kể lại câu chuyện tình “băng giá” qua ca khúc Make Up.

Dillian gây chú ý khi lần đầu rap tiếng Anh, trong khi Bảo Thy - “công chúa bong bóng” một thời - bất ngờ trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng, mang giọng hát ngọt ngào như "sợi chỉ vàng" kết nối ký ức thanh xuân của khán giả.

Sân khấu “đóng băng” này còn khiến người xem thán phục bởi phần dàn dựng công phu.