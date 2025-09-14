Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ariana Grande bức xúc vì vé tour bị “thổi giá” ngất ngưởng

HHTO - Ariana Grande vừa trở lại với The Eternal Sunshine Tour sau 6 năm vắng bóng nhưng niềm vui nhanh chóng bị phủ bóng khi vé bị gom sạch và đẩy giá "lên trời".

Sự trở lại của Ariana Grande với chuyến lưu diễn the eternal sunshine tour đang là chủ đề nóng nhất những ngày qua, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Đây là tour diễn đầu tiên của giọng ca Into You sau 6 năm kể từ Sweetener World Tour (2019), dự kiến khởi động từ tháng 6/2026 tại Bắc Mỹ và khép lại vào tháng 8/2026 ở London, Anh.

the eternal sunshine tour đang là chủ đề nóng những ngày qua.
the eternal sunshine tour đang là chủ đề nóng những ngày qua.

Ngay khi mở bán, hệ thống đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt chờ mua vé presale trong ngày 9/9 - một con số kỷ lục, chứng minh sức hút khổng lồ của Ariana Grande. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành sự thất vọng khi nhiều hạng vé “bốc hơi” chỉ sau vài phút, rồi tái xuất trên các nền tảng bán lại với mức giá cao gấp nhiều lần. Thậm chí, nhiều vé được rao bán lên tới 5.000 đô la (tương đương khoảng 125 triệu đồng), mức giá vượt xa giá gốc (chỉ khoảng từ 1,5 triệu đến 25 triệu đồng).

Vé bị bán lại với giá cao ngất ngưởng.
Vé bị bán lại với giá cao ngất ngưởng.

Trước tình trạng này, ngày 13/9, Ariana Grande đã chính thức lên tiếng trên Instagram cá nhân. Cô chia sẻ:

“Tôi đã ở phim trường suốt cả tuần, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng tôi đã nắm được chuyện đang xảy ra với các nền tảng bán lại vé thứ cấp, và tất nhiên điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi đã tận dụng từng giây phút rảnh rỗi để gọi điện tìm giải pháp. Tôi đã nghe được điều các bạn nói và hy vọng chúng tôi sẽ có thể đưa thêm nhiều vé hơn về đúng tay các bạn thay vì tay họ. Điều này không đúng chút nào. Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi và ê-kíp đã nắm tình hình, rất quan tâm và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Tôi yêu các bạn rất nhiều và cảm ơn vì sự kiên nhẫn cũng như thấu hiểu.”

screenshot-2025-09-14-105833.png
Ariana Grande chính thức lên tiếng về tình trạng đẩy giá vé.

Lời khẳng định từ Ariana Grande cho thấy sự quan tâm sâu sắc cô dành cho fan, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ quyền lợi khán giả trung thành. Vụ việc lần này không chỉ phản ánh sức nóng khủng của nữ ca sĩ mà còn phơi bày vấn đề nhức nhối của ngành công nghiệp âm nhạc: Tình trạng phe vé và nạn đội giá trên thị trường bán lại.

Lời khẳng định từ Ariana Grande cho thấy sự quan tâm sâu sắc cô dành cho fan.
Lời khẳng định từ Ariana Grande cho thấy sự quan tâm sâu sắc cô dành cho fan.

Người hâm mộ kỳ vọng ê-kíp của Ariana sớm đưa ra biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn, để đảm bảo vé được phân phối đúng đối tượng với mức giá hợp lý. Bất chấp những khó khăn, tình cảm mà Ariana dành cho khán giả đã khiến the eternal sunshine tour càng trở nên đáng mong chờ, hứa hẹn là một trong những sự kiện âm nhạc bùng nổ nhất năm 2026.

541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Duy Khang
