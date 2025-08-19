Apple được cho là đang phát triển kính thông minh, hé lộ thời gian cho ra mắt

HHTO - Apple được cho là đang phát triển một mẫu kính thông minh tích hợp camera và micro, dự kiến trình làng vào năm 2026, mở rộng thêm hệ sinh thái thiết bị đeo công nghệ cao.

Apple đang chuẩn bị bước vào một phân khúc sản phẩm hoàn toàn mới với kế hoạch ra mắt kính thông minh trong năm 2026. Theo nguồn tin từ giới công nghệ, mẫu kính này sẽ được trang bị camera và micro ngay trên gọng, cho phép người dùng ghi hình, gọi video, chụp ảnh và sử dụng trợ lý ảo mà không cần đến điện thoại.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp nối tầm nhìn mà Apple từng thể hiện với kính thực tế ảo Vision Pro, đồng thời mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh vốn đang gắn kết chặt chẽ xung quanh iPhone, Apple Watch và AirPods.

Việc đưa các tính năng quay phim, ghi âm lên kính có thể giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với dòng Ray-Ban Meta Smart Glasses, vốn đang gây chú ý trên thị trường.

Giới phân tích cho rằng nếu ra mắt thành công, kính thông minh sẽ là một trong những sản phẩm mang tính đột phá, mở ra xu hướng mới về cách con người tương tác với công nghệ.

Tuy nhiên, Apple cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó đáng chú ý là dung lượng pin, thiết kế nhỏ gọn, và đặc biệt là vấn đề bảo mật – quyền riêng tư khi camera hiện diện ngay trước mắt người đối diện.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Tuy vậy, với truyền thống tạo ra những sản phẩm gây tiếng vang toàn cầu, chiếc kính thông minh dự kiến ra mắt năm 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả giới công nghệ lẫn người tiêu dùng.