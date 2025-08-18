Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Hà Nội như nào?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hà Nội ít khả năng xuất hiện gió mạnh nhưng có thể đón mưa lớn do áp thấp nhiệt đới. Mưa bắt đầu tại Hà Nội vào chiều tối nay (18/8), kéo dài đến tối 19/8. Mưa xuất hiện theo cơn với cường độ to đến rất to. Tổng lượng mưa thời gian này từ 30-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía nam và trung tâm thành phố có thể là nơi mưa nhiều nhất.

Vào 16h chiều nay (18/8), tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trạm Bạch Long Vĩ và Quảng Hà đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi theo vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự báo đến 4h sáng 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h, đi vào biên giới Việt - Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều 19/8, tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ xuống dưới cấp 6.

Dù không nằm trên đường đi của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Trong ngày hôm nay, một số khu vực của Hà Nội đã có mưa to.

dsc07967.jpg
Hà Nội có thể đón mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ chiều tối nay (18/8) đến chiều tối 19/8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm, có nơi trên 150mm. Mưa xuất hiện theo từng đợt với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sang ngày 20/8 thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 5 - 15mm.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, từ chiều tối và đêm 18/8 đến đêm 19/8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Tại Nghệ An, trong chiều tối và đêm 18/8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15- 30mm, có nơi trên 80mm.

Về gió lớn, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng trong đêm nay và sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Nguyễn Hoài
