Ấp người Khmer có 200 thầy cô, gia đình 3 - 4 thế hệ giữ lửa nghề giáo

TPO - Ấp Đai Úi (xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ) có hơn 98% dân số là đồng bào Khmer, nhưng nổi tiếng hơn với tên gọi “ấp của những nhà giáo”, khi 1 ấp có trên 200 người theo nghề dạy học, nhiều gia đình 3 - 4 thế hệ nối tiếp nhau đứng lớp.

Ông Dương Sóc - Trưởng ấp Đai Úi cho biết, toàn ấp có 711 hộ với gần 4.000 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Dù vậy, Đai Úi lại có số lượng nhà giáo “đáng nể”, nhiều gia đình nổi tiếng với truyền thống sư phạm như thầy Thạch Tiến, thầy Lý Sinh... “100% trẻ em trong ấp đều được đến trường. Tinh thần ham học trở thành nếp sống từ lâu rồi”, ông Sóc nói.

Ông Dương Sóc, Trưởng ấp Đai Úi.

Gia đình thầy Lý Ngọc Sách (65 tuổi) là một trong những gia đình có truyền thống nghề giáo của địa phương, với cha thầy (thầy Lý Sinh) cũng làm giáo viên tại địa phương. Tính đến nay, gia đình thầy Sách có 29 người theo nghề dạy học.

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp Sư phạm Tiểu học, thầy Sách về quê dạy tại Trường Tiểu học Phú Mỹ B cho đến khi nghỉ hưu. Bốn con trai và bốn con dâu của thầy đều là giáo viên đang giảng dạy tại các trường ở Cần Thơ, 2 người con khác theo nghề y.

“Gần 40 năm đứng trên bục giảng, tôi tự hào vì góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò trưởng thành, nay nhiều em công tác ở các cơ quan chính quyền, giáo dục, y tế, công an… Gia đình tôi sẽ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống này”, thầy Sách bày tỏ.

Người dân Đai Úi đến nay vẫn kể về thầy giáo Sơn Hên - người được xem là “nền móng” của phong trào hiếu học địa phương. Những năm 1960, vùng đất nơi đây còn heo hút, đường sá lầy lội, trẻ em đến trường phải vượt quãng đường vô cùng gian nan.

Thương học trò, thầy Hên gánh từng thúng đất đắp đường, giúp trẻ đi lại an toàn. Không chỉ sửa đường. Thầy còn thuyết phục gia đình bán hàng ngàn giạ lúa để cùng bà con dựng nên ngôi trường đầu tiên trong khuôn viên chùa Bâng Kyoong - tiền thân Trường Tiểu học Phú Mỹ B ngày nay.

Từ ngôi trường đơn sơ ấy, khát vọng học hành của trẻ em vùng Khmer nơi đây được nhóm và vun đắp qua các thế hệ. Bà con vẫn nhắc câu nói của thầy: “Muốn thoát nghèo phải học. Không có tri thức thì mãi làm bạn với ruộng đồng".

Thầy Lý Ngọc Sách

Theo tài liệu còn lưu tại Trường Tiểu học Phú Mỹ B, năm 1964, lớp học đầu tiên được mở với 42 em, dạy cả chữ Khmer lẫn Quốc ngữ. Đến năm 1967, sau hai năm vận động và xây dựng, trường đã có 8 phòng học, một văn phòng bán kiên cố, trở thành nơi thu hút học sinh trong vùng đến vừa tu, vừa học. Năm 1972 trường tiếp tục mở rộng thêm 2 phòng và đến nay đã được xây dựng kiên cố, trang thiết bị đầy đủ.

Ông Dương Sóc cho biết: “Hơn 200 người theo nghề giáo là niềm tự hào của cả ấp. Nhờ vậy, phong trào học tập của ấp luôn đứng đầu cả xã, huyện, đời sống bà con cũng dần khá hơn”.

Thầy Nguyễn Minh Trí - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng cũ) cho rằng, một ấp thuần nông mà có hơn 200 nhà giáo rất đặc biệt, cho thấy người dân nơi đây rất coi trọng việc học. Dù làm nông vất vả, cha mẹ vẫn cố gắng cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Truyền thống này cần tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa mạnh mẽ hơn.