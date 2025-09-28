Anh Trai Say Hi tập 2: 6 tiết mục "đủ wow", đội Sơn.K - Vũ Cát Tường "thắng đậm"

HHTO - Tập 2 Anh Trai "Say Hi" 2025 vừa lên són, tạo độ thảo luận lớn trên mạng xã hội. Khép lại vòng Live stage 1, Liên quân 2 của Karik giành chiến thắng thuyết phục trước Liên quân 1 của BigDaddy.

Tập 2 Anh Trai "Say Hi" 2025 công chiếu vào tối 27/9 thu hút sự chú ý với màn đối đầu của hai Liên quân trong vòng đấu nhóm Live stage 1. Với 3 cặp đấu, dàn "anh trai" mang đến 6 tiết mục đa dạng thể loại từ Ballad, R&B đến City-Pop, Latin.

Cặp 1: Chạm đối đầu So Good

Đội Chạm gồm đội trưởng GILL và các "anh trai" Đỗ Nam Sơn, Vương Bình, Otis, Nhâm Phương Nam mở màn với một bản Pop Ballad tình cảm, "càng nghe càng thấm". Mỗi thành viên trong đội đều được tỏa sáng với thế mạnh riêng. Vương Bình đảm nhận phần bè và melody, sáng tác phần chorus, "lột xác" từ hình ảnh rụt rè sang tự tin.

"Em út" Đỗ Nam Sơn trở thành "thầy dạy nhảy", gây "nổi da gà" với những lần lên giọng gió. GILL tạo điểm nhấn với màn rap love, chơi chữ. "Anh trai" Otis lần đầu thể hiện khả năng rap mượt mà, cùng lợi thế ngoại hình sáng sân khấu. Trong khi đó, chất giọng của Nhâm Phương Nam chấm phá một màu sắc lạ cho ca khúc.

Dàn "anh trai" xây dựng một concept quyến rũ, xuất hiện trên sân khấu trong trang phục bụi bặm với áo khoác da, quần jeans và túi hộp. Phần ánh sáng được đầu tư hàng loạt đèn chùm, tạo hiệu ứng thả hoa từ trên cao như một sân khấu tiệc cưới lãng mạn.

Đội So Good của đội trưởng RIO, Hải Nam, Jaysonlei, Cody Nam Võ, Lohan trình diễn một sân khấu được đánh giá đầy "chất chơi". Với sự góp mặt của dàn "cỗ máy nhảy", "cực phẩm visual", So Good có intro chỉn chu qua hình ảnh quay cận nam chính từ những chiếc lồng kính phủ sương mù. Ý tưởng dàn dựng sân khấu mới lạ này kích thích hiệu ứng thị giác cho người xem.

Cả đội khuấy động trường quay với phần nhạc điện tử remix sôi động. Đội trưởng RIO "mở bát" với câu hát ma mị, chuyển dần sang nền nhạc điện tử sôi động nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, rap melody cuốn hút. Cody Nam Võ bộc lộ phong cách của một nam thần tượng, thể hiện combo hát - nhảy - rap. Đặc biệt, đoạn bridge tạo ấn tượng mạnh với phần rap đầy tình cảm của Cody trên nền nhạc cụ saxophone của "anh trai" Lohan. "Anh trai" Hải Nam cho thấy sự đa tài, thoát khỏi hình tượng diễn viên khi làm tốt phần sáng tác và rap. Tân binh Jaysonlei thể hiện sự tự tin, làm chủ sân khấu toát lên thần thái của một idol.

Kết quả, chiến thắng thuộc về đội So Good với 167 phiếu từ khán giả, được đánh giá "nhỉnh" hơn đội Chạm - 133 điểm - về phần trình diễn.

Cặp 2: Người Yêu Chưa Sinh Ra gặp Hermosa

Người Yêu Chưa Sinh Ra của đội trưởng OgeNus, HUSTLANG Robber, Phúc Du, BigDaddy, Dillan Hoàng Phan đã chuyển chủ đề bài gốc - từ nói về tình yêu lứa đôi thành tôn vinh tình yêu âm nhạc. Với đội hình sở hữu 4/5 thành viên là rapper, concept của đội khiến khán giả bất ngờ khi dàn dựng theo tông hồng - xanh da trời, trang phục phối tươi sáng với màu pastel, hồng trắng chủ đạo.

Bài hát mang tính hài hước, vui vẻ, theo phong cách City-pop. Điệp khúc: "Vì ngày đó em vẫn chưa sinh ra x2/ Vì ngày đó chưa biết tên nàng là/ Đô rê mi fa sol la" giúp từng thành viên "flex" màu giọng đặc trưng. OgeNus phát huy sở trường với màn melodic rap "bánh cuốn", đồng thời khoe giọng hát ngọt ngào. Bộ đôi Phúc Du - BigDaddy đối đáp rap, chơi chữ liên tục, Robber thể hiện mumble rap phong cách "socola kẹo mút" nhưng vẫn giữ được cá tính đặc trưng. "Anh trai" Dillan Hoàng Phan hát tiếng Anh kết hợp tiếng Việt, phát âm "lơ lớ" tạo nét riêng.

Hermosa của đội trưởng "anh trai" Sơn.K, Mason Nguyễn, TEZ, buitruonglinh, CONGB mang đến giai điệu Latin, Tây Ban Nha với concept 5 tên trộm trái tim cô gái ở triển lãm tranh. Trong đó, "Hermosa" là câu khen một cô gái đẹp trong tiếng Tây Ban Nha, nằm ở điệp khúc "Hola Hermosa" (Xin chào người đẹp) được lặp lại bắt tai.

Tiết mục Hermosa thiên về vũ đạo, giúp thể hiện rõ khả năng của từng thành viên. CONGB "lột xác" quyến rũ, khác hẳn hình tượng "dưỡng thê" ở tập đầu. "Anh trai" Sơn.K tiếp tục gây ấn tượng bởi sự đa tài với bộ kỹ năng hát - vũ đạo - visual, "gây mê" với những câu hát luyến láy, lên nốt cao "đã tai". buitruonglinh tạo điểm nhấn với màn nhảy quyến rũ cùng chất giọng ma mị ngay từ câu đầu tiên.

Không chỉ làm tốt vị trí của một rapper, TEZ và Masion Nguyễn còn thể hiện "tài lẻ". Phần concept do Mason Nguyễn phụ trách nhận về nhiều lời khen. Sân khấu trình diễn tròn trịa hơn khi 5 chàng trai diện trang phục đồng điệu da đỏ, đen tạo sự nóng bỏng, phù hợp bối cảnh triển lãm tranh, với nàng thơ bước ra từ những bức họa.

Kết quả, tiết mục Hermosa giành chiến thắng với 164 phiếu, Người Yêu Chưa Sinh Ra nhận 136 phiếu.

Cặp 3: Thiêu Thân "đại chiến" Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn

Đội của "anh trai" KHOI VU, B Ray, Thái Ngân, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee mang đến tiết mục Thiêu Thân, với đội hình được đánh giá cao về giọng hát, rap nhưng khiến fan "e dè" về vị trí "main dancer". Không bám theo thể loại dân gian của bản demo, Thiêu Thân được dàn "anh trai" làm mới theo hướng R&B.

Sân khấu được dàn dựng lạ mắt với một bức tường rào gai, tạo nên bối cảnh bí ẩn, gai góc. Các mỹ nam xuất hiện trong trang phục tông đen chủ đạo, phong trần và bụi bặm. Tân binh Ryn Lee - với chất giọng có độ rung, khàn đặc trưng - tạo dấu ấn khi vừa cất tiếng hát mở màn, có nhiều "đất diễn" trong vai một "bad boy" nhảy cùng vũ công nữ.

Đội trưởng KHOI VU thể hiện verse kết hợp tiếng Anh lẫn tiếng Việt. "Thầy giáo" Duy Ngọc sử lý khéo léo những nốt cao da diết. Tiết mục được Thái Ngân đẩy lên cao trào qua điệp khúc cuốn hút. Đặc biệt, màn rap "đặc sệt" của B Ray "gây sốt" mạng xã hội, trở thành điểm sáng của bài hát.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn của Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B được đánh giá là "con tướng mạnh nhất" Live stage 1. Tiết mục kết màn được dàn dựng công phu với 5 toa tàu trên sân khấu, kết hợp hiệu ứng 5 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông và... mùa cô đơn. Trang phục của các thành viên cũng được thiết kế phù hợp với từng mùa, tạo nên tổng thể hài hòa. Đặc biệt, cách lựa chọn góc máy, khung hình, chuyển cảnh khiến khán giả ngỡ đang xem một MV "tuyệt đối điện ảnh".

Về "đường tiếng", Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn thuộc thể loại Ballad. "Anh trai" Jey B trong toa tàu mùa Đông mở màn, Karik "như cá gặp nước", không chỉ rap trên nền nhạc buồn mà còn khoe giọng hát ấm áp.

NEGAV sở hữu verse hát, rap phù hợp với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. "Anh cả" Ngô Kiến Huy "gây suy" với những câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng. Vũ Cát Tường lấy nước mắt khán giả khi đẩy cao trào ở câu hát "đắt giá": "Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em". Phần bè phối, hòa giọng được phân chia hợp lý giúp ca khúc chạm cảm xúc khán giả ngay từ lần nghe đầu tiên.

Kết quả, tiết mục Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn giành chiến thắng với 157 phiếu, Thiêu Thân có 143 phiếu.

Chung cuộc, sau vòng đấu Liên quân, vòng đấu nhóm, thử thách rap battle, Liên quân 2 giành chiến thắng thuyết phục với tổng điểm là 732, 15 thành viên được cộng 50 điểm vào điểm cá nhân. Trong khi đó, Liên quân 1 nhận về 721 điểm.

Khép lại Live stage 1, nhiều khán giả nhận định, các tiết mục được dàn "anh trai" đầu tư công phu, kỳ công từ phần nghe đến phần nhìn, mang đến những sân khấu mãn nhãn, mãn nhĩ, dự đoán sẽ thống trị bảng xếp hạng trong những ngày tới.

Đặc biệt, kết quả bình chọn từ khán giả tại trường quay "được lòng" người xem khi chương trình chính thức phát sóng - bởi điều này từng trở thành chủ đề gây tranh cãi ở Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên.