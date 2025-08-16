Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Anh Trai “Say Hi” mùa 2: Phúc Du xứng danh “Battle King”, đáp trả khiến antifan “lên núi”

Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Mới đây, Anh trai Phúc Du có màn đáp trả antifan khiến khán giả phải trao ngay "mười điểm không có nhưng" bởi EQ cao.

Nếu ở Anh Trai "Say Hi" mùa 1, dàn nghệ sĩ chủ yếu chọn cách im lặng trước những bình luận tiêu cực từ antifan, thì sang mùa 2, các HiMom - HiDad cho biết đã “thở phào” hơn khi dàn Anh trai toàn những “chiến thần phản biện”, sẵn sàng "tung chiêu” đáp trả công kích.

531208006-1271813974590847-4270324492830244492-n.jpg
Chưa lên sóng, chương trình đã vấp phải không ít ý kiến tiêu cực trên mạng. Thế nhưng dàn cast lần này lại toàn “chiến thần phản biện”.

Đáng chú ý, nam rapper Phúc Du vừa qua đã có màn đáp trả được dân tình khen ngợi vì EQ cao. Trước một bài đăng trên Threads mỉa mai hiện tượng “nghệ sĩ công nghiệp” và chê bai chất lượng âm nhạc đại chúng, giọng ca Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì nhẹ nhàng chất vấn bên dưới bình luận: “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì thầy nhỉ? Nếu hàng triệu người có hàng chục triệu phút giải trí không phải chất lượng thì tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm.”

Không dừng lại ở đó, anh để lại thêm một phản hồi sâu sắc: “Bác bỏ đi giấc mơ được tiếp cận đại chúng, phục vụ khán giả của nhiều nghệ sĩ là ‘sáo rỗng’ thì không ngầu đâu.”

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-15t170137395.png
Phúc Du "tông trực diện vấn đề" khi thấy bình luận công kích chương trình.
480063326-1138981281207451-1696173070297900083-n.jpg
Những màn đáp trả này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ khán giả, thậm chí nhiều người còn “chốt đơn” Phúc Du trở thành “bias” của mình ở mùa này.

Ở mùa 2, ngoài Phúc Du, dàn Anh trai còn quy tụ loạt “chiến tướng” từng chinh chiến nhiều năm trong làng rap như B Ray, Karik, Robber… Sự góp mặt của họ khiến dân tình thích thú, mong chờ những pha "phản pháo" của các nam rapper trước loạt bình luận tiêu cực.

9feec3ed58c7d09989d6.jpg
Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi "máu mặt" trong giới rap khiến HiMom - HiDad "lót dép hóng".

Phúc Du là một trong những gương mặt thú vị của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Xuất thân từ dân văn phòng sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), anh từng rẽ hướng hoạt động trong cộng đồng underground với khả năng chơi chữ và gieo vần độc đáo.

480773993-1146824230423156-5521367664127033212-n.jpg
Anh chàng nổi tiếng với biệt danh "Battle King".

Từng là battle rapper vô địch hạng mục No Beat tại Beck’Stage Battle Rap, Phúc Du nhanh chóng tạo dấu ấn và được "săn đón" hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, cho ra đời loạt ca khúc như: Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi (Bích Phương), Dỗi Ít Thôi Ôm Đê (Amee),... Ở mùa 2 này, anh tiếp tục ghi điểm khi “ê hề content" trên mạng xã hội nhờ khả năng bắt trend nhanh nhạy, duyên dáng.

1e394a34f41e7c40250f.jpg
Phúc Du "gì cũng dám thoại" trên Threads City.
1463.jpg
Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp
#Anh Trai Say Hi #Phúc Du #rap Việt #chương trình giải trí #antifan #B Ray #Tez #Gill #rap underground

Xem thêm

Cùng chuyên mục