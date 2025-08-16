Anh Trai “Say Hi” mùa 2: Phúc Du xứng danh “Battle King”, đáp trả khiến antifan “lên núi”

HHTO - Mới đây, Anh trai Phúc Du có màn đáp trả antifan khiến khán giả phải trao ngay "mười điểm không có nhưng" bởi EQ cao.

Nếu ở Anh Trai "Say Hi" mùa 1, dàn nghệ sĩ chủ yếu chọn cách im lặng trước những bình luận tiêu cực từ antifan, thì sang mùa 2, các HiMom - HiDad cho biết đã “thở phào” hơn khi dàn Anh trai toàn những “chiến thần phản biện”, sẵn sàng "tung chiêu” đáp trả công kích.

Chưa lên sóng, chương trình đã vấp phải không ít ý kiến tiêu cực trên mạng. Thế nhưng dàn cast lần này lại toàn “chiến thần phản biện”.

Đáng chú ý, nam rapper Phúc Du vừa qua đã có màn đáp trả được dân tình khen ngợi vì EQ cao. Trước một bài đăng trên Threads mỉa mai hiện tượng “nghệ sĩ công nghiệp” và chê bai chất lượng âm nhạc đại chúng, giọng ca Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì nhẹ nhàng chất vấn bên dưới bình luận: “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì thầy nhỉ? Nếu hàng triệu người có hàng chục triệu phút giải trí không phải chất lượng thì tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm.”

Không dừng lại ở đó, anh để lại thêm một phản hồi sâu sắc: “Bác bỏ đi giấc mơ được tiếp cận đại chúng, phục vụ khán giả của nhiều nghệ sĩ là ‘sáo rỗng’ thì không ngầu đâu.”

Phúc Du "tông trực diện vấn đề" khi thấy bình luận công kích chương trình.

Những màn đáp trả này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ khán giả, thậm chí nhiều người còn “chốt đơn” Phúc Du trở thành “bias” của mình ở mùa này.

Ở mùa 2, ngoài Phúc Du, dàn Anh trai còn quy tụ loạt “chiến tướng” từng chinh chiến nhiều năm trong làng rap như B Ray, Karik, Robber… Sự góp mặt của họ khiến dân tình thích thú, mong chờ những pha "phản pháo" của các nam rapper trước loạt bình luận tiêu cực.

Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi "máu mặt" trong giới rap khiến HiMom - HiDad "lót dép hóng".

Phúc Du là một trong những gương mặt thú vị của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Xuất thân từ dân văn phòng sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), anh từng rẽ hướng hoạt động trong cộng đồng underground với khả năng chơi chữ và gieo vần độc đáo.

Anh chàng nổi tiếng với biệt danh "Battle King".

Từng là battle rapper vô địch hạng mục No Beat tại Beck’Stage Battle Rap, Phúc Du nhanh chóng tạo dấu ấn và được "săn đón" hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, cho ra đời loạt ca khúc như: Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi (Bích Phương), Dỗi Ít Thôi Ôm Đê (Amee),... Ở mùa 2 này, anh tiếp tục ghi điểm khi “ê hề content" trên mạng xã hội nhờ khả năng bắt trend nhanh nhạy, duyên dáng.