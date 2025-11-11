Ấn Độ: Xe ô tô phát nổ gần ga tàu đông đúc, nhiều người thương vong

TPO - Tám người được xác nhận thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ xe tại khu vực đông dân cư ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra bên ngoài ga tàu điện ngầm Red Fort vào khoảng 7 giờ tối ngày 10/11, đúng giờ cao điểm.

Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha phát biểu với truyền thông, rằng vụ nổ xảy ra khi “một chiếc xe ô tô di chuyển chậm đang dừng đèn đỏ". Ông lưu ý rằng có hành khách bên trong. Vụ nổ đã khiến nhiều phương tiện gần đó cũng bốc cháy. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy "quả cầu lửa khổng lồ" và tiếng nổ rất lớn.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: RT)

Các lực lượng khẩn cấp đã phong tỏa khu vực trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện gần đó. Ít nhất 20 xe cứu hỏa được cho là đang làm việc tại hiện trường. Chính quyền vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ.

Lực lượng cứu hoả cho biết đám cháy được khống chế vào lúc 7h30 tối. Thủ tướng Narendra Modi đã được Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah báo cáo về vụ việc.

Dù chưa rõ bản chất vụ nổ hoặc những người có thể liên quan, nhưng truyền thông Ấn Độ lưu ý rằng vụ nổ xảy ra cùng ngày cảnh sát phát hiện gần 2.900 kg thuốc nổ tại thành phố Faridabad, cách thủ đô Ấn Độ khoảng 50 km.

Vụ bắt giữ được thực hiện liên quan đến chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn do cảnh sát Jammu, Kashmir và Haryana tiến hành. Hai người đàn ông, gồm một trợ lý giáo sư đại học và một bác sĩ, được nói là đã bị bắt giữ vì liên quan.

Một cựu cảnh sát bang Jammu và Kashmir nói với hãng tin ANI rằng các nghi phạm có khả năng liên quan đến "nhà nước ngầm" và số thuốc nổ bị tịch thu dự định sẽ được sử dụng cho một cuộc tấn công khủng bố.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết những người bị ảnh hưởng đã được chính quyền hỗ trợ.