Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ấm lòng Ngày hội Non sông – Dân tộc kết đoàn tại TPHCM

Hương Chi

TPO - Ngày 27/9, tại Công viên Nhân ái (phường Bình Dương, TPHCM) diễn ra Ngày hội Non sông – Dân tộc kết đoàn. Sự kiện do phường Bình Dương thực hiện hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

bd-5.jpg
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm ý nghĩa cộng đồng như: Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với công trình “Bình Dương muôn sắc hoa”; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”.
bd-4.jpg
Gian hàng 0 đồng phục vụ người dân
bd-7.jpg
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nhận nhu yếu phẩm miễn phí
bd-1-2931.jpg
bd-0-4694.jpg
Sự kiện cũng ra mắt các công trình “Bình Dương muôn sắc hoa”; giải ngân quỹ “Vòng vốn yêu thương” 100 triệu đồng cho hội viên phụ nữ; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết﻿” tại khu nhà trọ công nhân...
bd-6.jpg
Gian hàng 0 đồng﻿ gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau sạch… phục vụ người dân.
bd-8.jpg
bd-2.jpg
Tại sự kiện này, Ban tổ chức đã trao quỹ hỗ trợ “Vòng vốn yêu thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; phát động phong trào “Heo đất yêu thương – vun đắp ước mơ”; tổ chức hội thi vẽ heo đất, Gian hàng 0 đồng, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương cho biết, Ngày hội không chỉ là dịp gắn kết cộng đồng, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, mà còn thể hiện vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hương Chi
#phường Bình Dương #TPHCM #Ngày hội Nong song #gian hang 0 đồng #quà tặng #người lao động #hàng thiết yếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục