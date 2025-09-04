Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Album "Man's Best Friend": Một bước đi đầy rủi ro của Sabrina Carpenter

Duy Minh
HHTO - Ngày 29/8, Sabrina Carpenter đã chính thức trở lại với album phòng thu mới mang tên "Man's Best Friend". Lần trở lại này của cô mang phong cách Disco, Dance Pop và dòng nhạc Country Pop.

Sự trở lại nhanh chóng của Sabrina Carpenter với Man's Best Friend chỉ một năm sau khi phát hành album Short n' Sweet, phản ánh sự tự tin và nguồn cảm hứng sáng tạo mới mẻ của cô. Theo giới phân tích, đây không phải là bước đi vụ lợi hay màn khẳng định chiến thắng, mà là minh chứng cho việc nữ ca sĩ đã tìm thấy phong cách thẩm mỹ âm nhạc cho bản thân.

Album lần này tiếp tục có sự góp mặt của những cộng sự quen thuộc như Jack Antonoff và Amy Allen để tạo ra một âm thanh vừa tiếp nối, vừa đào sâu hơn những gì cô đã làm trước đây.

Sabrina Carpenter trở lại nhanh chóng với Man&apos;s Best Friend.
Sabrina Carpenter trở lại nhanh chóng với Man's Best Friend.

Man's Best Friend củng cố vị thế của Sabrina Carpenter là một nghệ sĩ nhạc Pop đa tài. Album nghiêng mạnh về Disco và Dance Pop, gợi nhớ đến những âm thanh từng được Dua Lipa và Lizzo sử dụng trong nhiều ca khúc trước đây. Bên cạnh đó, ca khúc Go Go Juice mang âm hưởng của dòng nhạc Pop Country, nổi bật với tiếng đàn guitarbanjo cùng phần ca từ được đánh giá phù hợp hoàn hảo với chất nhạc này. Dù vậy, việc album từ bỏ dòng nhạc R&B slow burn từng là điểm nhấn trong Short n’ Sweet cũng gây thất vọng đối với lượng lớn người hâm mộ.

Sabrina Carpenter là một nghệ sĩ Pop đa tài.
Sabrina Carpenter là một nghệ sĩ Pop đa tài.

Về mặt ca từ, album thể hiện phong cách đặc trưng của giọng ca Espresso: "quái chiêu có chủ đích" và "ca từ đầy ẩn ý". Cô tiếp tục pha trộn những suy tư chân thành với những câu chơi chữ thông minh, thường mang tính châm biếm. Điều này đã trở thành một phần cốt lõi trong bản sắc nghệ thuật của cô kể từ những phần kết đầy iconic của ca khúc Nonsense.

Album thể hiện phong cách đặc trưng của giọng ca Espresso.
Album thể hiện phong cách đặc trưng của giọng ca Espresso.

Dù sự hài hước của Sabrina được đánh giá cao, một số câu chơi chữ bị cho là quá gượng gạo hoặc quá thẳng thắn. Các bài hát như Tears House Tour bị chỉ trích vì đặt nặng sự dí dỏm thay vì cảm xúc, khiến người nghe cảm thấy cô đang "bán rẻ chính mình." Một bài báo còn nhận định: "Man's Best Friend đôi lúc giống như một hình ảnh châm biếm về bản thân Sabrina."

Một số câu chơi chữ bị coi là nhạt hoặc quá thẳng thắn.
Một số câu chơi chữ bị coi là nhạt hoặc quá thẳng thắn.

Dù có nhiều điểm mạnh, album vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Giới phê bình và người hâm mộ cho rằng việc phát hành album quá vội đã bộc lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi và thiếu chiều sâu. Điều này dẫn đến sự thiếu đồng đều về chất lượng giữa các ca khúc.

Sự thiếu vắng một "sợi dây" kết nối rõ ràng đã khiến album trở nên "trôi tuồn tuột" và thiếu điểm nhấn. Một số người hâm mộ còn nhận xét album này "y hệt album trước" và cho rằng nó chưa mang lại một sự đột phá đủ lớn để tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Album vẫn nhận về những ý kiến trái chiều.
Album vẫn nhận về những ý kiến trái chiều.

Man's Best Friend là một album tròn trịa, tiếp nối và phát triển những gì Sabrina Carpenter đã gặt hái từ Short n' Sweet. Tuy nhiên, ngoài việc củng cố thế mạnh sẵn có, album chưa thực sự mang đến yếu tố bứt phá hay sự mới mẻ rõ rệt. Nữ ca sĩ vẫn làm tốt trong vùng an toàn của mình, và có lẽ cô đặt niềm tin rằng sự ổn định này sẽ tiếp tục mang lại thành công.

Man&apos;s Best Friend vừa thể hiện sự tự tin của Sabrina, vừa bộc lộ những đánh đổi sáng tạo.
Man's Best Friend vừa thể hiện sự tự tin của Sabrina, vừa bộc lộ những đánh đổi sáng tạo.
Duy Minh
#Sabrina Carpenter #Man's Best Friend #album mới #dance-pop #disco #pop-country

