Á hậu Quỳnh Châu tung ảnh cưới chụp tại Đà Lạt, hôn lễ diễn ra ở đâu?

HHTO - Trước thềm đám cưới diễn ra vào 26/10 tới, Á hậu Quỳnh Châu vừa tung bộ ảnh cưới chụp cùng chú rể Phát Nguyễn tại Đà Lạt, với concept đơn giản.

Bộ ảnh cưới thực hiện tại Đà Lạt của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn gây ấn tượng bởi nét vintage, đẹp như phim điện ảnh. Lấy bối cảnh không gian ngoài trời đơn giản, chụp cùng chiếc xe mui trần cổ điển, phủ hoa baby trắng, cô dâu - chú rể trở thành tâm điểm, nổi bật khi luôn tươi cười rạng rỡ, trao nhau ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ tinh tế.

Các bức ảnh có góc chụp đa dạng, màu sắc chủ đạo trắng - đen, tông ấm, cùng với vẻ đẹp nên thơ của Đà Lạt tạo khung hình lãng mạn. Về lý do chọn "thành phố sương mù" làm địa điểm lưu lại cột mốc đặc biệt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ đây là điểm chung của hai vợ chồng: Đà Lạt là quê hương của Quỳnh Châu, trong khi chú rể Phát Nguyễn lại phát triển sự nghiệp tại đây.

Quỳnh Châu chuẩn bị hai bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, với thiết kế đối lập: Một váy hai dây phóng khoáng, một váy vải lụa tay dài kín đáo kết hợp cùng chiếc khăn voan lớn. Người đẹp chọn kiểu tóc búi gọn nhã nhặn cho xuyên suốt bộ ảnh. Về trang phục của chú rể, anh chọn một bộ tuxedo đen, thắt cà vạt nơ lịch lãm.

Nàng Á hậu chia sẻ: "Tôi nghĩ ảnh cưới cũng là một phần kỷ niệm, cả hai phải vui vẻ, hạnh phúc nên cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ hay áp lực".

Sau bộ ảnh này, đám cưới của Quỳnh Châu dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 tại TP.HCM. Hiện tại, người đẹp đã chia sẻ danh sách khách mời gồm nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Hương Giang, Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, Lan Khuê, NTK Nguyễn Minh Công,...

Á hậu Quỳnh Châu tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới. Nguồn clip: TikTok @hoahoctro.vn

Trước đó, người đẹp sinh năm 1994 từng chia sẻ về mối tình với chồng sắp cưới từ năm 2020, được xây dựng trên sự yêu thương, tôn trọng trọng lẫn nhau. Cả hai giữ kín chuyện riêng tư, chỉ công khai khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt mới. "Nửa kia" của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn, sinh năm 1989, hiện là một doanh nhân.