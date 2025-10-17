Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Á hậu Quỳnh Châu tung ảnh cưới chụp tại Đà Lạt, hôn lễ diễn ra ở đâu?

Như Quỳnh

HHTO - Trước thềm đám cưới diễn ra vào 26/10 tới, Á hậu Quỳnh Châu vừa tung bộ ảnh cưới chụp cùng chú rể Phát Nguyễn tại Đà Lạt, với concept đơn giản.

Bộ ảnh cưới thực hiện tại Đà Lạt của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn gây ấn tượng bởi nét vintage, đẹp như phim điện ảnh. Lấy bối cảnh không gian ngoài trời đơn giản, chụp cùng chiếc xe mui trần cổ điển, phủ hoa baby trắng, cô dâu - chú rể trở thành tâm điểm, nổi bật khi luôn tươi cười rạng rỡ, trao nhau ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ tinh tế.

cover-2025-10-17t110048525.jpg

Các bức ảnh có góc chụp đa dạng, màu sắc chủ đạo trắng - đen, tông ấm, cùng với vẻ đẹp nên thơ của Đà Lạt tạo khung hình lãng mạn. Về lý do chọn "thành phố sương mù" làm địa điểm lưu lại cột mốc đặc biệt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ đây là điểm chung của hai vợ chồng: Đà Lạt là quê hương của Quỳnh Châu, trong khi chú rể Phát Nguyễn lại phát triển sự nghiệp tại đây.

cover-2025-10-17t110020318.jpg

Quỳnh Châu chuẩn bị hai bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, với thiết kế đối lập: Một váy hai dây phóng khoáng, một váy vải lụa tay dài kín đáo kết hợp cùng chiếc khăn voan lớn. Người đẹp chọn kiểu tóc búi gọn nhã nhặn cho xuyên suốt bộ ảnh. Về trang phục của chú rể, anh chọn một bộ tuxedo đen, thắt cà vạt nơ lịch lãm.

Nàng Á hậu chia sẻ: "Tôi nghĩ ảnh cưới cũng là một phần kỷ niệm, cả hai phải vui vẻ, hạnh phúc nên cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ hay áp lực".

cover-2025-10-17t110126241.jpg

Sau bộ ảnh này, đám cưới của Quỳnh Châu dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 tại TP.HCM. Hiện tại, người đẹp đã chia sẻ danh sách khách mời gồm nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Hương Giang, Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, Lan Khuê, NTK Nguyễn Minh Công,...

Á hậu Quỳnh Châu tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới. Nguồn clip: TikTok @hoahoctro.vn

Trước đó, người đẹp sinh năm 1994 từng chia sẻ về mối tình với chồng sắp cưới từ năm 2020, được xây dựng trên sự yêu thương, tôn trọng trọng lẫn nhau. Cả hai giữ kín chuyện riêng tư, chỉ công khai khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt mới. "Nửa kia" của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn, sinh năm 1989, hiện là một doanh nhân.

1467.jpg
Như Quỳnh
#Á hậu Quỳnh Châu #đám cưới Đà Lạt #ảnh cưới vintage #Chế Nguyễn Quỳnh Châu #Phát Nguyễn #đám cưới TP.HCM #ảnh cưới

Xem thêm

Cùng chuyên mục