7 nhà dân sụp xuống sông Tiền, Chủ tịch Đồng Tháp yêu cầu ứng trực 24/24

TPO - Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang đến khảo sát và chỉ đạo phương án khắc phục sạt lở bờ sông Tiền ở phường Cao Lãnh, làm 7 căn nhà sụp xuống sông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang khảo sát vụ sạt lở bờ sông Tiền.

Sau khi khảo sát thực tế tại vị trí sạt lở bờ sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn đánh giá nguyên nhân sạt lở. Từ đó Sở tham mưu UBND tỉnh đưa ra giải pháp khắc phục, xử lý cấp bách đoạn sạt lở và đề xuất giải pháp, phương án xử lý lâu dài một cách hợp lý, nghiên cứu biện pháp xử lý cục bộ, hố xoáy, giữ bờ.



Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao khẩn trương rà soát lại số liệu đánh giá Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền trước đây, để có phương án đánh giá phù hợp.

Ông Quang yêu cầu UBND phường Cao Lãnh bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để canh gác, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi có sạt lở tiếp. Phường cũng phải thường xuyên theo dõi, tăng cường công cảnh báo, khuyến cáo người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn.

Trước đó, vào rạng sáng 20/9, tại bờ sông Tiền qua khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh xảy ra sạt lở bờ lớn. Đoạn sạt lở dài khoảng 100m, sâu vào bờ khoảng 20m, làm 7 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông, ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở.

Theo kết quả đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gần khu vực sạt lở có 2 hố xoáy lòng sông ở độ sâu 24 - 29m, khu vực này có hệ số ổn định rất thấp, dễ trượt sâu, kết hợp nền đất yếu (chủ yếu đất pha cát) và nước lũ thượng nguồn đang đổ về gây sạt lở.

Trong thời gian tới, tình hình sạt lở khu vực có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt khi lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khảo sát vụ sạt lở.